Nagpur News: सीईओ साहेब, केवळ एक सही द्या हो! शेकडो दिव्यांग विद्यार्थ्यांवर उपासमारीची वेळ; जी. आर.चा फटका

Divyang School Grants: नागपूर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या सहीशिवाय जिल्ह्यातील ८० दिव्यांग शाळांचे अनुदान प्रस्ताव अडथळ्यात आले आहेत. परिणामी शेकडो दिव्यांग विद्यार्थ्यांना अन्नपुरवठा आणि शैक्षणिक सहाय्य मिळण्यास अडथळा निर्माण झाला आहे.
नागपूर : जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या सहीअभावी जिल्ह्यातील तब्बल ८० दिव्यांग संस्थांचे अनुदान प्रस्ताव रखडले. यामुळे शेकडो विशेष विद्यार्थ्यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.

