Nagpur News: सीईओ साहेब, केवळ एक सही द्या हो! शेकडो दिव्यांग विद्यार्थ्यांवर उपासमारीची वेळ; जी. आर.चा फटका

नागपूर : जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या सहीअभावी जिल्ह्यातील तब्बल ८० दिव्यांग संस्थांचे अनुदान प्रस्ताव रखडले. यामुळे शेकडो विशेष विद्यार्थ्यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे..‘वैयक्तिक पडताळणी कशी करणार, ’ अशी भूमिका घेत प्रस्तावांवर स्वाक्षरी करण्यास नकार देण्यात आला. यामुळे दिव्यांग शाळांचे कामकाज कोलमडण्याच्या मार्गावर आहे. दिव्यांग विभागाच्या जी.आर. गोंधळाचा फटका मात्र थेट दिव्यांग मुलांना बसत आहे. दिव्यांग कल्याण विभागामार्फत चालवल्या जाणाऱ्या या संस्थांचे प्रशासकीय नियंत्रण जिल्हा परिषदेकडे आहे. अनुदानाचे प्रस्ताव जिल्हा परिषदेमार्फत शासनाकडे पाठविले जातात..Education News : "अभ्यासात कच्चे आहात? काळजी नको!"; नाशिक झेडपी सीईओ स्वतः घेणार विद्यार्थ्यांच्या शाळा.मात्र, २ जानेवारी २०२६ रोजी काढलेल्या शासन निर्णयानुसार प्रस्तावांची वैयक्तिक पडताळणी करण्याची जबाबदारी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली. संबंधित अधिकारी ग्रामविकास विभागाशी निगडित असल्याचे सांगण्यात येते. सीईओंकडून केवळ ‘कव्हरिंग लेटर’ देण्याची तयारी दर्शविली असली तरी त्यांच्या स्वाक्षरीशिवाय प्रस्ताव पुढे सरकणार दिव्यांग शाळांच्या अनुदान प्रस्तावासंदर्भात कमिटी तयार करण्यात आली आहे. .या कमिटीने अभिप्राय दिल्यानंतर सही करण्यात येईल. -विनायक महामुनी, सीईओ जिल्हा परिषद, नागपूर नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. परिणामी अनुदानाची संपूर्ण प्रक्रिया ठप्प झाली आहे. आर्थिक वर्ष संपण्यास अवघा दीड महिना उरला असताना पहिल्या हप्त्याचा निधी कमिटीच्या अभिप्रायानंतर निर्णय दिव्यांग विभागातील गोंधळाचा फटका शाळा संचालकांना बसत आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी कमिटीची स्थापना केली आहे. कमिटीचा अभिप्राय आल्यानंतर पुढची प्रक्रिया होईल. मात्र, दरम्यान मार्च एंडिगचा विषय आहे. प्रस्ताव रखडल्यास अनुदान उशिरा मिळण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. दुसरीकडे उधारी वाढल्यामुळे संस्थाचालक त्रस्त आहेत. संबंधित विभागाला विचारणा न करताच दिव्यांग विभागाकडून आदेश काढण्यात येत असल्याने शाळा संचालकांनी रोष व्यक्त केला आहे..मिळेल, अशी अपेक्षा होती; मात्र आता ती पूर्णपणे धूसर झाली आहे. दरम्यान, अनेक संस्थांनी कर्ज काढून किंवा वैयक्तिक बचतीतून शाळा सुरू ठेवल्या आहेत. शिक्षकांचे वेतन थकले असून काही ठिकाणी कर्मचाऱ्यांनी काम बंद करण्याचा इशाराही दिला आहे. वीजबिले, पाणीपट्टी, भाडे आणि इतर दैनंदिन खर्चाचा बोजा वाढत चालला आहे. विशेष म्हणजे निवासी शाळांमध्ये राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या भोजनाची व्यवस्था करणेही कठीण झाले आहे..Sillod News : सिल्लोडमध्ये तालुकास्तरीय निबंध स्पर्धेत २३०० विद्यार्थ्यांचा सहभाग; विद्यार्थ्यांनी मांडले सामाजिक जाणीव व राष्ट्रप्रेमाचे विचार.किराणा दुकानदारांची लाखोंची उधारी निवासी दिव्यांग शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना सकस आहार देणे बंधनकारक आहे. मात्र, अनुदान नियमित न मिळाल्याने शाळांना किराणा साहित्य उधारीवर घ्यावे लागत होते. आता दोन ते तीन लाखांपर्यंत थकबाकी वाढल्याने अनेक किराणा दुकानदारांनी उधारी देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. त्यामुळे शेकडो दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या अन्नपुरवठ्यावर गंडांतर आले आहे. ‘मुलांना जेवण द्यायचे कसे?’ हा सवाल शाळा संचालकांना सतावत आहे. शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून अनुदान प्रस्तावांवरील सहीचा प्रश्न निकाली काढावा आणि निधी त्वरित वितरित करावा, अन्यथा जिल्हाभर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा संस्थांकडून देण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.