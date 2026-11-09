दिवाळीच्या रात्री नागपुरात रक्तरंजित थरार! फटाके फोडण्यावरून वाद, चार जणांनी तरुणाला संपवलं

नागपूरमध्ये वाहनासमोर फटाके फोडण्यावरून झालेल्या वादाचे परिणाम तुंबळ हाणामारीत झाले. यावेळी चार जणांनी मिळून एका तरुणावर धारदार शस्त्रांनी वार करून त्याचा निर्घृण खून केला. लक्ष्मीपूजनाच्या रात्री बजाजनगर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील देवनगर चौकात रविवारी मध्यरात्री साडेबाराच्या सुमारास ही घटना घडली.अमन ऊर्फ बॉबी सपाटे (वय २७, रा. हुडकेश्वर) असे मृत तरुणाचे नाव असून, अक्षय मडावी (वय २८, रा. पांढराबोडी), सुजल शेडाम, समीर कावळे अशी आरोपींची नावे आहेत. अक्षय तो रेकॉर्डवरील गुन्हेगार असून त्याच्यावर खूनासह अनेक गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. याशिवाय सुजल आणि समीरही रेकॉर्डवरील आरोपी आहेत. .पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अमन हा घरची दिवाळी साजरी करुन रात्री मित्र प्रसाद राऊत याचा वाढदिवस साजरा करण्यासाठी घरातून बाहेर निघाला. रात्री वाढदिवस साजरा करण्यापूर्वी तो मित्रांसोबत देवनगर चौकात फटाके फोडू लागला. तिथे अक्षय मडावी हा देखील तेथे आला. त्याने आपले वाहन चौकात उभे केले. अमन वाहनासमोर फटाके फोडत असल्याने अक्षयने त्याला हटकले. शिवाय येथे फटाके फोडू नको असेही सांगितले. यावरुन अक्षय आणि अमन यांच्यात वाद झाला..Nagpur News: मुख्यमंत्री शेतकऱ्याच्या बांधावर ;नागपूर जिल्ह्यात पिकांची पाहणी; मदतीची ग्वाही.दोघांमध्ये शिवीगाळ सुरू झाली. काही वेळातच हा वाद विकोपाला गेला. संतापलेल्या अक्षय आणि त्याच्या तीन साथीदारांनी अमनवर धारदार शस्त्रांनी हल्ला केला. हल्ल्यात गंभीर जखमी झालेला अमन रक्ताच्या थारोळ्यात कोसळला. घटनास्थळीच त्याचा मृत्यू झाला. खून केल्यानंतर अक्षय आणि त्याचे साथीदार घटनास्थळावरून पसार झाले. पोलिसांना घटनेची माहिती मिळताच, त्यांनी घटनास्थळी दाखल होऊन तपास सुरू करीत आरोपीविरोधात गुन्हा दाखल करीत, त्यांचा शोध सुरू केला आहे..पोलिसांची तारांबळलक्ष्मीपूजनाच्या रात्री बजाजनगर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील सावरकरनगर परिसरात टीव्हीएस दुचाकीच्या शोरूमला भीषण आग लागली होती. रहिवासी परिसरातील या आगीत जीवितहानी होऊ नये, यासाठी पोलिसांनी बंदोबस्त तैनात केला होता. अग्निशमन वाहनांना घटनास्थळी पोहोचण्यासाठी रस्ता मोकळा करून देण्याची जबाबदारीही पोलिसांवर होती. पोलिस यंत्रणा आगीच्या घटनेत व्यस्त असतानाच मध्यरात्री देवनगर चौकात खुनाची घटना घडल्याने पोलिसांची चांगलीच धावपळ उडाली..Nagpur Earthquake Latest Update : नागपूर जिल्ह्यात 2.6 रिश्टर स्केलचा भूकंप! तुमच्या भागात जाणवले का धक्के? किती झाले नुकसान?.पोलिस निरीक्षकाची बदलीलक्ष्मीपुजनाच्या दिवशी देवनगर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत कुख्यात गुंडाकडून युवकाचा खून झाल्यानंतर पोलिस आयुक्तांनी कठोर कारवाई करीत, बजाजनगर ठाण्याच्या पोलिस निरीक्षक चेतन चव्हाण यांची मुख्यालयात बदली करण्यात आली. सध्या दुय्यम निरीक्षक शिंदे यांच्याकडे ठाण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.