Nagpur Air Quality: पावसामुळे उपराजधानीतील हवा शुद्ध

नागपूर : दिवाळीत फटाक्यांमुळे निर्माण होणारा धूर, कार्बन आणि सूक्ष्म धूलिकण हवेची गुणवत्ता (एक्यूआय) खालावली होती. परंतु, पावसाने हजेरी लावल्याने हवेचा दर्जा उल्लेखनीयरीत्या सुधारला आणि नागरिकांना शुद्ध हवेत श्वास घेण्याचा अनुभव मिळाला..दिवाळीतील प्रकाशोत्सवामुळे शहराचा प्रत्येक कोपरा उजळून निघतो. पण त्याच वेळी फटाक्यांमुळे वातावरणात वाढणारे प्रदूषण हे शहरवासियांच्या चिंतेचे कारण ठरते. दमा, ॲलर्जी किंवा श्वसनाचे आजार असलेल्या लोकांसाठी ही परिस्थिती त्रासदायक ठरते. .यंदाच्या दिवाळीतही हाच अनुभव नागपूरकरांच्या वाट्याला आला. तीन दिवसांपूर्वी शहरातील हवेची पातळी (एक्यूआय) २०० पेक्षा अधिक होती. जी 'खराब' श्रेणीत मोडते. मात्र, पावसानंतर एक्यूआय ५० च्या आत घसरला आहे. म्हणजेच 'चांगली हवा' या श्रेणीत शहर आले. आकडेवारीनुसार १० ते २० ऑक्टोबरदरम्यान हवामान कोरडे होते..त्यामुळे शहरातील प्रदूषण वाढले होते, तर २० ते २४ ऑक्टोबरदरम्यान दिवाळीमुळे फटाक्यांच्या धुराने वातावरण दूषित झाले होते. बंगालच्या उपसागरात निर्माण झालेल्या कमी दाबाच्या पट्ट्यामुळे उपराजधानीत पाऊस झाला आणि या पावसाने प्रदूषणावर आळा बसवला..दोन दिवसांतील या हवामान बदलामुळे शहरातील हवा पुन्हा एकदा शुद्ध आणि ताजी झाली आहे. शनिवारी शहरातील चारही हवेची गुणवत्ता मोजणाऱ्या केंद्रावरील एक्यूआय ५० च्या आत आला होता. सर्वाधिक एक्यूआय ४९ महाल होता. त्यापाठोपाठ अंबाझरी ४७, रामनगर ४६ आणि सर्वात कमी एक्यूआय सिव्हिल लाईन्समध्ये ४३ नोंदविण्यात आला आहे..Mumbai Pollution: वायुप्रदूषणाने घुसमट! बीकीसीमध्ये गुणवत्ता निर्देशांक पोहोचला ३३५वर.बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचा पट्टा निर्माण झाल्याने विदर्भातील अनेक ठिकाणी पावसाने हजेरी लावली. दिवाळीत मोठ्या प्रमाणात फटाके फोडण्यात येतात. त्यामुळे प्रदूषण वाढते. यंदा दिवाळीच्या काळात पाऊस पडल्याने हवा शुद्ध झाली आहे.- सुरेश चोपणे, अध्यक्ष, ग्रिन प्लॅनेट सोसायटी