Nagpur Air Quality: पावसामुळे उपराजधानीतील हवा शुद्ध

Rain Clears Diwali Pollution in Nagpur: नागपूर शहरातील दिवाळीतील फटाक्यांमुळे वाढलेले प्रदूषण पावसामुळे घटले. हवेची गुणवत्ता AQI ५० पर्यंत सुधारली आणि नागपूरकरांना शुद्ध हवा मिळाली. बंगालच्या उपसागरातील कमी दाबामुळे झालेल्या पावसाने प्रदूषणावर आळा बसवून शहरातील वातावरण ताजेतवाने केले.
सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर : दिवाळीत फटाक्यांमुळे निर्माण होणारा धूर, कार्बन आणि सूक्ष्म धूलिकण हवेची गुणवत्ता (एक्यूआय) खालावली होती. परंतु, पावसाने हजेरी लावल्याने हवेचा दर्जा उल्लेखनीयरीत्या सुधारला आणि नागरिकांना शुद्ध हवेत श्वास घेण्याचा अनुभव मिळाला.

