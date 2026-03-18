नागपूर

CM Devendra Fadnavis: ड्रग्सविरोधात झिरो टॉलरन्स धोरण राबविणार; देवेंद्र फडणवीस, सहभागी गुन्हेगारांची संपत्तीही जप्त करणार

Nagpur Drug Action: नागपूरातील मोतीबाग परिसरातील ड्रग्स कारवाईनंतर राज्यात अमली पदार्थांविरोधात झिरो टॉलरन्स धोरण राबविण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. आरोपींची संपत्ती जप्त करण्यासह कठोर कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर : शहरातील मोतीबाग परिसरात अमली पदार्थ (ड्रग्स) तस्करांविरोधात झालेल्या कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासन अमली पदार्थांविरोधात झिरो टॉलरन्स धोरण राबविणार आहे. अशा गुन्ह्यांमध्ये सहभागी आरोपींची संपत्ती जप्त करण्यासह कठोर कारवाई केली जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी विधानसभेत सांगितले.

Loading content, please wait...
