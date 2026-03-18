CM Devendra Fadnavis: ड्रग्सविरोधात झिरो टॉलरन्स धोरण राबविणार; देवेंद्र फडणवीस, सहभागी गुन्हेगारांची संपत्तीही जप्त करणार

नागपूर : शहरातील मोतीबाग परिसरात अमली पदार्थ (ड्रग्स) तस्करांविरोधात झालेल्या कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासन अमली पदार्थांविरोधात झिरो टॉलरन्स धोरण राबविणार आहे. अशा गुन्ह्यांमध्ये सहभागी आरोपींची संपत्ती जप्त करण्यासह कठोर कारवाई केली जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी विधानसभेत सांगितले..मोतीबाग येथील ड्रग्स तस्करांच्या घरांवर छापे टाकून गांजा व अग्निशस्त्रांचा साठा जप्त करण्यात आल्याबाबत सदस्य प्रवीण दटके यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या चर्चेत विकास ठाकरे, विक्रम पाचपुते आणि डॉ. नितीन राऊत यांनी भाग घेतला..Ichalkaranji Raid : नागोरीकडून ८६५ ग्रॅम एमडी ड्रग्ज जप्त; यड्रावमध्ये छापा; ४ जिवंत काडतुसांसह ३० लाखांचा मुद्देमाल जप्त.मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, आरोपींविरुद्ध चार्जशीटची प्रक्रिया सुरू आहे. पुढील टप्प्यात कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून त्यांच्या मालमत्तेवर जप्तीची कारवाई केली जाणार आहे. बेकायदेशीर बांधकाम आढळल्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार नोटीस देऊन महानगरपालिकेमार्फत योग्य ती कारवाई केली जाईल. तसेच संबंधित भागात विशेष मोहीम राबवून अशा गुन्ह्यांना आळा घालण्यात येईल. घटना घडल्यास संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांनाही जबाबदार धरण्यात येईल..नागपूर पोलिसांनी 'ऑपरेशन थंडर' अंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर कारवाई करत गेल्या ११ महिन्यांत ९०७ गुन्हे उघडकीस आणले आहेत. यात दहा कोटींचे सुमारे १२५४ किलो अमली पदार्थ जप्त करण्यात आले. राज्यात ड्रग्सविरोधी कारवाई अधिक प्रभावी करण्यासाठी ३१ ऑगस्ट २०२३ रोजी अँटी नार्कोटिक टास्क फोर्स स्थापन करण्यात आले आहे. नवीन पदनिर्मितीद्वारे ती अधिक बळकट केली आहे. केंद्र शासन व इतर राज्यांशी समन्वय वाढवून इंटेलिजन्स शेअरिंग केल्यामुळे आंतरराज्य व आंतरराष्ट्रीय ड्रग्स नेटवर्कवर कारवाई शक्य होत असल्याचे फडणवीस यांनी नमूद केले..Kolhapur Crime : गुन्ह्यात घट झाली तरी, दुचाकी, चारचाकींची चोरी अन् जोरात गांजा तस्करी; दोन वर्षांतील चित्र नागरिक हैराण हिलांच्या सुरक्षेवर पोलिसांचा भर.ड्रग्स प्रकरणांमध्ये केवळ गुन्हा नोंदवून थांबणार नसून 'फॉरवर्ड' आणि 'बॅकवर्ड' लिंक शोधून संपूर्ण साखळी उद्ध्वस्त करण्यावर भर दिला जात आहे. तसेच अशा गुन्ह्यांमध्ये थेट किंवा अप्रत्यक्ष सहभाग आढळणाऱ्या पोलिस कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाऐवजी थेट बडतर्फीची कारवाई केली जाईल. अल्पवयीन मुलांचा ड्रग्स तस्करीत वापर होत असल्याची बाब गंभीर असून अशा गुन्ह्यांसाठी कायदेशीर वयोमर्यादा १८ वरून १६ वर्षे करण्याबाबत केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात येणार असल्याची माहितीही फडणवीस यांनी दिली.