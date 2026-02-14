नागपूर नशेच्या गर्तेत, तरुणाईला ड्रग्जचा विळखा; २ महिन्यांत ८८ किलो अंमली पदार्थ जप्त, ४१ गुन्हे नोंद

Rising drug menace in Nagpur: Police crack 41 NDPS cases in 43 days; students and young users becoming primary targets : नागपूर शहरात अमली पदार्थांविरोधात सातत्याने कारवाया होत असतानाही ड्रग्जचे जाळे कमी होण्याऐवजी अधिक विस्तारीत असल्याचे धक्कादायक चित्र समोर आले आहे. नव्या वर्षाच्या अवघ्या जानेवारी ते १३ फेब्रुवारी या ४३ दिवसांच्या कालावधीतच एनडीपीएस कायद्यांतर्गत ४१ गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत. तसेच तब्बल ८८ किलो अंमलीपदार्थ जप्त करण्यात आले आहे. .शहरात गेल्या वर्षी म्हणजेच २०२५ मध्ये मोठ्या कारवाया करण्यात आल्या होत्या. संपूर्ण वर्षात शहरात अमली पदार्थांशी संबंधित तब्बल ६०१ गुन्हे उघडकीस आले होते. त्या कारवायांमध्ये ७६० आरोपींना अटक करण्यात आली होती. या कारवाईत ८ कोटी २ लाख ८९ हजार ४४५ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त झाला होता. याशिवाय गांजा, मेफेड्रोन (एमडी), चरस आणि इतर घातक पदार्थांचा मोठा साठा पोलिसांनी हस्तगत केला होता. त्यानंतरही पोलिसांना ड्रग्ज तस्कराची साखळी तोडण्यात अपयश आल्याचे दिसून येत आहे..Nagpur Crime: सोशल मीडियावरील ओळख ठरली घातक; लग्नाचे आमिष दाखवून मुलीवर अत्याचार.गे्ल्या ४३ दिवसांत नागपूर शहरात विविध मार्गांनी ड्रग्ज तस्करांनी मोठ्या प्रमाणात एमडीसह इतर अमली पदार्थाची शहरात तस्करी केल्याची दिसून येते. त्यातूनच, या काळात पोलिसांनी ६० आरोपींना अटक करत ८८ किलो ६०० ग्रॅम अमली पदार्थ जप्त केले आहे. त्यांची किंमत १ कोटी ३० लाख ६८ हजार ७८० रुपये इतकी आहे..अल्पवयीन मुलांसह तरूण टारगेटशहरात मोठ्या प्रमाणात एमडीचा वापर वाढला असून विद्यार्थ्यांसह युवकांना त्यातून टारगेट केल्या जाते. गुन्हेगारांच्या सक्रीय सहभागातून एमडीचे जाळे शहरात चांगलेच विस्तारले आहे. एकदा व्यसन लावल्यावर त्यांच्याकडून तस्करी करून घेण्यासही टोळ्यांकडून सुरुवात करण्यात येत असल्याचे चित्र दिसून येते..Nagpur crime : नागपूरचं समाजस्वास्थ बिघडलं; गुन्हेगारीत प्रचंड वाढ; ४३ टक्क्यांनी वाढल्या खूनाच्या घटना.एक जानेवारी ते १३ फेब्रुवारीगुन्हे: ४१अटक: ६० आरोपीजप्ती: ८८.६०० किलोकिंमत: १,३०,६८,७८०दररोज सरासरी: दररोज किमान एक गुन्हावर्ष २०२५ एकूणगुन्हे: ६०१अटक: ७६० आरोपीजप्ती: ८,०२,८९,४४५सरासरी: दर २ दिवसांत ३ गुन्हे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.