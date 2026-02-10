Nagpur E-Bus Service: पंतप्रधानांच्या हस्ते शनिवारी नागपुरात धावणार 'पीएम ई-बस'; सार्वजनिक वाहतुकीचा नवा अध्याय

नागपूर : पीएम ई-बस सेवा योजनेअंतर्गत नागपूर शहरासाठी एकूण १५० इलेक्ट्रिक बसेस मंजूर करण्यात आल्या आहेत. त्यातील ३० बसेस दाखल झाल्या असून आणखी २० मिळणार आहेत. या ५० बसेसचे लोकार्पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते शनिवारी (ता. १४) आभासी पद्धतीने होणार असल्याची माहिती मनपाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली..शहराची वाढती लोकसंख्या आणि चहूबाजूने होणारा विस्तार लक्षात घेता सार्वजनिक वाहतूक ही काळाची गरज झाली आहे. देशातील चार शहरांमध्ये ही सेवा सुरू केली जात असून यात नागपूरचाही समावेश आहे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत हा एक ऐतिहासिक टप्पा मानला जात आहे..नागपूरसह भावनगर (गुजरात), चंदीगड आणि गुवाहाटी या चार शहरांमध्ये ही सेवा एकाच वेळी सुरू होणार आहे. महाराष्ट्रातून नागपूर शहराला हा मान मिळाला आहे. पहिल्या टप्प्यात प्रमुख आणि वर्दळीच्या मार्गांवर ५० उच्चतंत्रज्ञानयुक्त हायड्रोलिक इलेक्ट्रिक बसेस प्रत्यक्ष सेवेत दाखल केल्या जाणार आहेत..यात दिव्यांगासाठी खास सुविधा राहणार आहे. बसेस केंद्रीय गृहनिर्माण व शहरी व्यवहार मंत्रालयाच्या माध्यमातून टप्प्याटप्प्याने उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत. इलेक्ट्रिक बसचा पहिला ताफा १७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी प्राप्त झाला होता..Jalgaon News : जळगावकरांच्या 'ई-बस' प्रवासाला मुहूर्त मिळेना! आगार तयार, पण चार्जिंग स्टेशनसाठी चार महिन्यांचा 'वेटिंग'.मुख्यमंत्र्यांची उपस्थिती लोकार्पणाचा कार्यक्रम शनिवारी (ता. १४) सकाळी १० वाजता आपली बसच्या कोराडी डेपोत होणार आहे. कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व सुनेत्रा पवार, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक, महापौर नीता ठाकरे तसेच मनपाचे पदाधिकारी व अधिकारी उपस्थित राहतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.