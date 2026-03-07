नागपूर

ई-चालानची कडक कारवाई, पण दंड वसुलीचे काय? १ हजार ३४३ कोटी रुपयांच्या रक्कमेची थकबाकी

Pending E-Challan Dues : कोट्यवधी रुपयांचा दंड आकारण्यात आला असला तरी त्यातील १ हजार ३४३ कोटी रुपयांची रक्कम अद्याप वसूल झालेली नाही.
Nagpur Pending E-Challan Dues

Nagpur Pending E-Challan Dues

Shubham Banubakode
मंगेश गोमासे

राज्यात वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनचालकांवर कारवाईसाठी वन स्टेट वन ई-चलान प्रणाली राबविली जात असली तरी प्रत्यक्षात लाखो प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे समोर आले आहे. कोट्यवधी रुपयांचा दंड आकारण्यात आला असला तरी त्यातील १ हजार ३४३ कोटी रुपयांची रक्कम अद्याप वसूल झालेली नाही. त्यामुळे वाहतूक नियमांची अंमलबजावणी कितपत प्रभावी आहे, यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

