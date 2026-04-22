इलेक्ट्रिक बसच्या धडकेत दुचाकीस्वार ठार, डोकं चाकाखाली आल्याने मेंदू बाहेर; धक्कादायक घटना...

नागपूर : भरधाव बसच्या चालकाने दुचाकीस्वार व्यक्तीला जबर धडक दिली. यात बसच्या चाकाखाली आल्याने दुचाकीस्वार व्यक्तीचा जागीच मृत्यू झाला. हा अपघात इतका भीषण होता की, बघणाऱ्याच्या अंगावर काटे उभे झाले. डोक्यावरून चाक गेल्याने मृताचा मेंदू बाहेर पडला होता. .ही घटना मंगळवारी दुपारी १२.१५ वाजताच्या सुमारास सीताबर्डी पोलिस ठाण्यांतर्गत मेट्रो पिल्लर क्र. २१५ जवळ घडली. या घटनेने परिसरात एकच खळबळ उडाली होती. रितेश पुंडलिक सातपुते (वय ४५, रा. प्रेमनगर, झेंडा चौक) असे मृताचे नाव आहे. पोलिसांनी आरोपी बस चालक शेख सरवर शेख सगीर (वय २६, रा. वाठोडा)विरुद्ध गुन्हा नोंदवून तपास सुरू केला आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रितेश हे मेडिसिन डिलिव्हरीचे काम करीत होते. प्रेमनगर परिसरात पत्नी मयुरी, मुलगा शिवांश (८) व मुलगी सृष्टी (१२) यांच्यासोबत राहात होते. नेहमीप्रमाणे मंगळवारी सकाळी ही रितेश हे त्यांच्या एमएच-३१/सीटी-२१२३ क्रमांकाच्या मोटारसायकलवर घरून कामावर निघाले होते. दुपारी १२.१५ वाजताच्या सुमारास ते संविधान चौकातून झिरो माईलकडे जात होते. या दरम्यान भरधाव असलेल्या ई-बस क्र. एमएच-४०/डीसी-२६३१ चा चालक सरवर याने ओव्हरटेक करण्याच्या प्रयत्नात प्रिंस सावजी भोजनालयाजवळ रितेश यांच्या दुचाकीला बाजूने धडक दिली..ही धडक इतकी जोरदार होती की, रितेश वाहनासह खाली पडले. त्याच दरम्यान बसचे मागचे चाक त्यांच्या डोक्यावरून गेले आणि मेंदू बाहेर पडला. या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली. रस्त्याने ये-जा करणाऱ्या वाहन चालकांनी घटनेची माहिती पोलिसांना दिली. सीताबर्डी पोलिस घटनास्थळी पोहोचले. पंचनामा करून रितेश यांचा मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी मेयो रुग्णालयात रवाना केला. या प्रकरणी रितेश यांचे भाऊ श्याम यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून पोलिसांनी आरोपी बस चालकाविरुद्ध गुन्हा नोंदवून तपास सुरू केला आहे.