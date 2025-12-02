नागपूर

Fraud City Hub : नागपूर शहर बनतेय फसवणुकीचे हब; अकरा महिन्यांत घातला १४२ कोटींचा गंडा

गेल्या काही वर्षांमध्ये उपराजधानीमध्ये घरफोड्या, चोऱ्या आणि सायबर चोरीच्या घटना वाढल्या आहेत.
fraud

fraud

sakal

मंगेश गोमासे
Updated on

नागपूर - शहरात गेल्या दोन वर्षांपासून फसवणुकीच्या घटना सातत्याने वाढत आहेत. आर्थिक गुन्हेशाखेने अकरा महिन्यांत दाखल करून घेतलेल्या ३१ गुन्ह्यांमध्ये ठकबाजांनी १४२ कोटींचा गंडा घातल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.

Loading content, please wait...
Nagpur
crime
scam
fraud news

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com