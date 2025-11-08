Nagpur News: गडकरी प्रमुख पाहुणे असताना स्टेजवर दोन महिला पोस्टमास्टरमध्ये धक्काबुक्की अन् शाब्दीक खटके; नेमकं काय घडलं?

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या उपस्थितीत २८ ऑक्टोबर रोजी नागपूरच्या कविवर्य सुरेश भट सभागृहात झालेल्या रोजगार मेळाव्यात टपाल विभागाच्या दोन वरिष्ठ महिला अधिकाऱ्यांमध्ये स्टेजवरच वाद झाला. पोस्टमास्टर जनरल (पीएमजी) शोभा मधाळे आणि प्रभारी पोस्टमास्टर जनरल सुचिता जोशी यांच्यात एकमेकांना धक्के देणे, शाब्दीक खटके उडाले. हा संपूर्ण प्रकार मोबाईलमध्ये कैद झाला आणि काही तासांतच सोशल मीडियावर व्हायरल झाला..या कार्यक्रमाच्या नोडल अधिकारी म्हणून सुचिता जोशी यांच्याकडे संपूर्ण जबाबदारी होती. नागपूर विभागाच्या पोस्ट मास्टर जनरल शोभा मधाळे यांची ८ सप्टेंबर रोजी कर्नाटकातील धारवाड येथे बदली करण्यात आली. जोपर्यंत त्यांची बदली होत नाही तोपर्यंत नवी मुंबईच्या पोस्ट मास्टर जनरल सुचिता जोशी यांना नागपूरचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्यात आला आहे..Nagpur News: सडकी सुपारी विक्रेत्यांच्या सिंडीकेटवर वार; गुन्हेशाखेची कारवाई, चार गोदामांवर छापा, ९० लाखांची सुपारी जप्त.अधिकाऱ्यांमध्ये मतभेदमात्र मधाळे यांनी त्यांच्या बदलीच्या आदेशाला न्यायालयात आव्हान दिले आणि स्थगिती मिळवली. यामुळे काही काळासाठी दोन्ही अधिकाऱ्यांमध्ये मतभेद निर्माण झाले. शुक्रवारी झालेल्या नोकरी मेळाव्यात हे मतभेद समोर आल्याचे वृत्त आहे..हा व्हिडीओ टपाल विभागाच्या दिल्लीतील मुख्यालयापर्यंत पोहोचला. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी हा प्रकार अत्यंत गंभीर मानला. “नोडल अधिकाऱ्याला अपमानित करणे, स्टेजवर मारामारी करणे आणि केंद्रीय मंत्र्यांसमोर विभागाची प्रतिमा मलीन करणे” या कारणास्तव शोभा मधाळे यांना तात्काळ प्रभावाने अनिश्चितकाळासाठी निलंबित करण्यात आले. निलंबन आदेश दिल्लीतील डाक सेवेतील महासंचालक कार्यालयातून ७ नोव्हेंबर रोजी जारी झाला..चौकशी समिती नेमण्यात आलीसूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मधाळे यांना निलंबन कालावधीत नागपूरऐवजी औरंगाबादला हजेरी लावावी लागणार आहे. तसेच या प्रकरणी चौकशी समिती नेमण्यात आली असून, पुढील कारवाई चौकशी अहवालानंतर होईल..टपाल विभागात एकच खळबळहा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर टपाल विभागात एकच खळबळ उडाली आहे. दोन्ही महिला अधिकारी या पीएमजी या सर्वोच्च पदावर असताना त्यांचा हा वाद विभागाला महागात पडला आहे. .Nagpur Accident: उमरेडजवळ भीषण अपघात; ट्रकच्या धडकेत तरुण शेतकऱ्याचा जागीच मृत्यू.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.