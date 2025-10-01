Smart Goggle: दृष्टिहीनांचे जगणे होणार सुसह्य; पांढऱ्या काठीच्या जागी आता स्मार्ट गॉगल

नागपूर : रस्त्यावर फिरताना आजूबाजूच्या अडथळ्यांच्या अंदाजासाठी अंध व्यक्तींच्या हाती लाल-पांढरी काठी यापूर्वी आपण पाहिली. पण, त्या काठीच्याही काही मर्यादा होत्या. त्या मर्यादांना छेद देत नॅशनल कॅन्सर इन्स्टिट्यूट येथील जैववैद्यकीय अभियंता इक्रामूल हक यांनी स्मार्ट गॉगलचा पर्याय दृष्टिहीनांसाठी वास्तवात आणला आहे..या स्मार्ट गॉगलमध्ये कॅमेरा, संगणक दृष्टी, चेहरा ओळख आणि वस्तू ओळखण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला आहे. दृष्टहीनांना दैनंदिन जीवनात परस्पर संवाद वाढविण्यासाठी एकात्मिक सहाय्यक तंत्रज्ज्ञानाद्वारे एक नवीन उपकरण तयार करण्यात आले आहे. दृष्टिहीनांना माहिती देणे, त्यांना योग्य दिशा दाखवणे, वाटेत येणाऱ्या अडथळ्यांची पूर्वसूचना देणे, वस्तू ओळखणे, एखादा मजकूर वाचणे इतकेच काय तर दुभाषक म्हणूनही हा गॉगल काम करणार आहे. .यामध्ये लावलेल्या सेन्सरमुळे हा गॉगल वाटेत किती अंतरावर कोणत्या दिशेला अडथळा आहे, याची अचूक माहिती संबंधित व्यक्तीला देईल. ज्यामुळे दृष्टिहीन व्यक्तीही आत्मविश्वासाने जगू शकतील, या दृष्टीने हा गॉगल एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरणार आहे. हे उत्पादन तयार केल्याबद्दल नॅशनल कॅन्सर इन्स्टिट्यूटचे अध्यक्ष सुनील मनोहर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी शैलेश जोगळेकर, वैद्यकीय डायरेक्टर डॉ. आनंद पाठक, खजिनदार आनंद औरंगाबादकर यांनी हक यांचे अभिनंदन केले आहे..हक यांच्याकडे कॉपीराइटइक्रामूल हक यांनी बनविलेल्या या स्मार्ट गॉगलमुळे अनेक दृष्टिहीन व्यक्तींना आशेचा किरण मिळाला आहे. याचे अधिकृत कॉपीराइट प्राप्त झाले असून, हा प्रकल्प भारत सरकारच्या कॉपीराइट निबंधक कार्यालयात नोंदविला गेला आहे..Premium|Indian astronomy AI: आर्यभट्टापासून एआयपर्यंत भारताचा अवकाश प्रवास.दृष्टिहीनांसोबतच अल्पदृष्टी असलेल्यांनाही या गॉगलचा लाभ होऊ शकतो. या गॉगलच्या मदतीने दृष्टिहीन व्यक्तीला समोर येणाऱ्या व्यक्तींची ओळख होऊ शकते. छायाचित्रांची तुलना करून ही ओळख पटविली जाऊ शकते. वस्तूंची ओळख करून देणे, अंतराचा अंदाज घेणे, वाहनांच्या हालचाली, वाहनांचा वेग याविषयी जागरूक करण्यासाठी हा गॉगल उपयोगात येणार आहे. दृष्टिहीनांना आत्मविश्वासाने आणि स्वावलंबनाने जगता यावे, यासाठी हा गॉगल तयार करण्यात आला.- इक्रामूल हक, जैववैद्यकीय अभियंता.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.