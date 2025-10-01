नागपूर

Smart Goggle: दृष्टिहीनांचे जगणे होणार सुसह्य; पांढऱ्या काठीच्या जागी आता स्मार्ट गॉगल

Assistive Technology: नागपूरच्या इक्रामूल हक यांनी दृष्टिहीनांसाठी स्मार्ट गॉगल विकसित केला आहे. यात कॅमेरा, चेहरा व वस्तू ओळखण्याचे आधुनिक तंत्रज्ञान वापरले गेले आहे. हा गॉगल दैनंदिन जीवनात अडथळे ओळखून मार्गदर्शन करणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर : रस्त्यावर फिरताना आजूबाजूच्या अडथळ्यांच्या अंदाजासाठी अंध व्यक्तींच्या हाती लाल-पांढरी काठी यापूर्वी आपण पाहिली. पण, त्या काठीच्याही काही मर्यादा होत्या. त्या मर्यादांना छेद देत नॅशनल कॅन्सर इन्स्टिट्यूट येथील जैववैद्यकीय अभियंता इक्रामूल हक यांनी स्मार्ट गॉगलचा पर्याय दृष्टिहीनांसाठी वास्तवात आणला आहे.

