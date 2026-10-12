Nagpur EVM Training: आगामी निवडणुकीत ‘एस-३’ मतदान यंत्राचा वापर;नागपूर जिल्ह्याला तीन हजार कंट्रोल युनिट प्राप्त; कार्यपद्धतीचे प्रशिक्षण

नागपूर, : आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने ईसीआयएल कंपनीकडून नवीन ‘एस-३’ प्रकारची मतदान यंत्रे उपलब्ध करून दिली आहेत. नागपूर जिल्ह्यासाठी तीन हजार कंट्रोल युनिट (सीयू), एक हजार बॅलेट युनिट (बीयू) आणि एक हजार एसएमएम प्राप्त झाले आहेत. .या यंत्रांची नोंदणी, व्यवस्थापन आणि संबंधित कामकाज सुलभ करण्यासाठी ईसीआयएलने ‘ईएमएस’ (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मॅनेजमेंट सिस्टिम) प्रणाली विकसित केली आहे. नवीन ‘एस-३’ इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांची कार्यपद्धती आणि त्यांच्या व्यवस्थापनासाठी विकसित ‘ईएमएस’ प्रणालीच्या वापराबाबत जिल्हास्तरीय प्रशिक्षण घेण्यात आले..जिल्हा नियोजन भवन, सदर येथील नियोजन सभागृहात आयोजित प्रशिक्षणात राज्य निवडणूक आयोगाचे अवर सचिव शैलेंद्र वराडे, कक्ष अधिकारी समीर राणे आणि ईव्हीएम समन्वयक गौरव बडोदेकर यांनी मार्गदर्शन केले. हैदराबाद येथील ईसीआयएल कंपनीच्या तज्ज्ञ अभियंत्यांनी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना मतदान यंत्रांची कार्यपद्धती, तांत्रिक बाबी आणि प्रत्यक्ष हाताळणीचे प्रात्यक्षिक दाखविले. यावेळी मतदान यंत्रे ठेवण्यात येणाऱ्या गोडाऊनचीही तपासणी करण्यात आली..आगामी निवडणुकांच्या अनुषंगाने अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना नवीन यंत्रणा प्रभावीपणे हाताळता यावी, तसेच मतदान यंत्रांचे व्यवस्थापन आणि निवडणूक प्रक्रियेचे नियोजन अधिक सुलभ व्हावे, हा प्रशिक्षणाचा उद्देश होता. जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांच्या आदेशानुसार प्रशिक्षणाच्या नियोजनासाठी डॉ. रचना इंदुरकर आणि तहसीलदार श्रद्धा बागराव यांची नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. समन्वयाची जबाबदारी उमरेडचे नायब तहसीलदार विनोद थोरवे आणि चंद्रकांत पडोळे यांनी सांभाळली..प्रात्यक्षिकांद्वारे मार्गदर्शनप्रशिक्षणात नवीन मतदान यंत्रांची कार्यपद्धती, ईएमएस प्रणालीचा वापर आणि निवडणुकीशी संबंधित तांत्रिक प्रक्रियांची माहिती देण्यात आली. ईसीआयएलच्या अभियंत्यांनी प्रत्यक्ष प्रात्यक्षिकांच्या माध्यमातून यंत्रांचे कार्य आणि सॉफ्टवेअर प्रणालीच्या वापराचे मार्गदर्शन केले. राज्य निवडणूक आयोगाचे अवर सचिव वराडे यांनी उपस्थितांच्या शंकांचे निरसन केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.