नागपूर

Nagpur EVM Training: आगामी निवडणुकीत ‘एस-३’ मतदान यंत्राचा वापर;नागपूर जिल्ह्याला तीन हजार कंट्रोल युनिट प्राप्त; कार्यपद्धतीचे प्रशिक्षण

Nagpur EVM Training, S-3 Voting Machines, Local Body Elections : आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी नागपूर जिल्ह्याला नवीन एस-३ प्रकारची मतदान यंत्रे प्राप्त झाली आहेत.
Election officials and staff attend training in Nagpur on the operation of new S-3 electronic voting machines and the EMS management system.

Election officials and staff attend training in Nagpur on the operation of new S-3 electronic voting machines and the EMS management system.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर, : आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने ईसीआयएल कंपनीकडून नवीन ‘एस-३’ प्रकारची मतदान यंत्रे उपलब्ध करून दिली आहेत. नागपूर जिल्ह्यासाठी तीन हजार कंट्रोल युनिट (सीयू), एक हजार बॅलेट युनिट (बीयू) आणि एक हजार एसएमएम प्राप्त झाले आहेत.

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