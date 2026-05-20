Nagpur District: बोगस बियाण्यांच्या रॅकेटचा पर्दाफाश;कृषी विभाग व पोलिसांची संयुक्त कारवाई ; ५२ लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त

द्रुगधामना: खरीप हंगाम तोंडावर असताना नागपूर ग्रामीण तालुक्यासह परिसरात बोगस बियाण्यांचे रॅकेट सक्रिय झाल्याचे समोर आले आहे. शेतकऱ्यांची फसवणूक करून निकृष्ट व बनावट बियाण्यांची विक्री होत असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. दरम्यान, कृषी विभाग व पोलिसांच्या संयुक्त कारवाईत नागपुरात बनावट बियाण्यांच्या मोठ्या रॅकेटचा पर्दाफाश करत सुमारे ५२ लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला..नागपूर ग्रामीण भागातील बहुतांश शेतकरी कॉटन मार्केट, नागपूर येथून बियाणे खरेदी करतात. मात्र तेथेच बनावट बियाण्यांचा साठा आढळल्याने शेतकरी चिंतेत सापडले आहेत. अनेकांनी आधीच बियाणे खरेदी केल्याने ते निकृष्ट निघतील का, अशी भीती व्यक्त होत आहे. माहितीनुसार, अहमदाबाद येथून मोठ्या प्रमाणात बनावट बियाणे नागपुरात आणून ग्रामीण भागात पुरवठा केला जात होता..पुणे हादरलं! बालाजीनगरात भरदिवसा आंदेकर टोळीचा गोळीबार, आरोपीच्या भावाची हत्या.क्वालिटी कंट्रोल इन्स्पेक्टर रीना डोंगरे यांच्या पथकाने लकडगंज पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील वर्धमाननगर परिसरातील ऑक्ट्रॉय फ्रीझोन वेअरहाऊसिंग येथे छापा टाकला. तपासणीत ५८ पोत्यांमध्ये भरलेले २ हजार ९६० पॅकेट बनावट बियाणे आढळले. संबंधित कंपनी महाराष्ट्र शासनाकडे नोंदणीकृत नसल्याचे स्पष्ट झाले..या प्रकरणात विक्रम चौधरी उर्फ विक्रम जाट याच्यासह अन्य संशयितांची नावे समोर आली असून लकडगंज पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे..Gold Rate Today: पेट्रोल-डिझेलनंतर आता सोनंही महागलं! काय आहे ताजा भाव?.शेतकऱ्यांना कृषी विभागाचे आवाहनशेतकऱ्यांनी बियाणे खरेदी करताना अधिकृत विक्रेत्यांकडूनच खरेदी करावी. पावती घ्यावी, पॅकेटवरील नोंदणी क्रमांक तपासावा तसेच संशयास्पद व्यवहार आढळल्यास तत्काळ कृषी विभाग किंवा पोलिसांशी संपर्क साधावा, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.