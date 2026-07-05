नागपूर

नागपुरात एकाच कुटुंबातील ५ जण बेपत्ता, शेवटचं लोकेशन पुणे; १० दिवसांपासून शोध सुरू

Nagpur Family of Five Missing नागपूरच्या धंतोली इथं राहणाऱ्या एका कुटुंबातील पाच जण बेपत्ता झाले आहेत. यात पती-पत्नी, त्यांची दोन अपत्ये आणि आईचा समावेश आहे. या प्रकरणी पोलिसात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.
Nagpur Family of Five Missing

Nagpur Family of Five Missing

Esakal

सूरज यादव
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नागपूरमध्ये एकाच कुटुंबातील पाच जण बेपत्ता झाल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. धंतोली परिसरात राहणारे जितेंद्र परसवानी यांच्यासह कुटुंबातील ५ जण २४ जूनला घरातून निघून गेले आहेत. त्यानंतर त्यांच्याशी कोणताच संपर्क झालेला नाही. या प्रकरणी जितेंद्र परसवानी यांचे काका श्यामसुंदर यांनी पोलिसात तक्रार दाखल केली आहे. दरम्यान, एकाच कुटुंबातील पाच जण बेपत्ता झाल्याच्या प्रकाराने खळबळ उडाली आहे.

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