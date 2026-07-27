Nagpur Loan Waiver: ‘डॅशबोर्ड’च्या जाळ्यात अडकलेय पात्र शेतकरी; कर्जमाफीची आकडेवारी कधी कळणार; ३८ हजार शेतकऱ्यांची माहिती शासनाकडे सादर

नागपूर: पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कृषी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील तब्बल ३८ हजार पात्र शेतकऱ्यांची संपूर्ण माहिती प्रशासनाने शासनाकडे पाठवली होती. त्यानंतर योजनेच्या याद्याही जाहीर झाल्या. परंतु यापैकी नेमके किती जण ‘पात्र’ ठरले, याचा तपशील समोर न येता ‘डॅशबोर्ड’च्या तांत्रिक जाळ्यात अडकून पडला आहे..सांख्यिकीय माहिती विश्लेषणाची परवानगी बॅंकांना न मिळाल्याने जिल्ह्यात कर्जमाफीसाठी किती शेतकरी पात्र ठरले, हे पुढे आले नसल्याची माहिती आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कृषी कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांचे दोन लाखांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्यात येणार आहे..Petrol-Diesel-CNG Price: आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी कच्चे तेल स्वस्त! देशात पेट्रोल-डिझेल-CNG चे नवे दर जाहीर; पाहा ताजा भाव.परंतु या योजनेच्या लाभासाठी शासनाकडून काही अटी, शर्ती घालण्यात आल्या आहेत. लोकप्रतिनिधी, कर भरणारे अधिकारी, व्यापारी यांनाही याचा लाभ मिळणार नसल्याचे सांगण्यात येते. शासनाकडून पात्र शेतकऱ्यांची यादी तयार करण्यात येत आहे. यादी तहसील कार्यालय, सहाय्यक निबंधक, विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था, ग्रामपंचायत, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या शाखा, राष्ट्रीयकृत बँकेच्या शाखांमध्ये लावण्यात येणार आहे. यादीत नाव असलेले शेतकरी लाभासाठी पात्र ठरले आहे. या पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांना आधार प्रमाणिकरण करणे आवश्यक आहे..आधार प्रमाणीकरणातून स्पष्ट होणार प्राप्त पीडीएफ फाईलमध्ये साधारण १० हजारांच्या घरात शेतकऱ्यांची नावे आहे. याद्या प्राप्त झाल्या आहे. शेतकऱ्यांनी आपले सरकार केंद्रावर जाऊन आधार प्रमाणीकरण करून योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडून केले आहे. आधार प्रमाणीकरण न केल्यास लाभ मिळणार नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे..US Iran War : इराण युद्धामुळे अमेरिका त्रस्त, जनरलचा लढाईस नकार; जनतेनेही साथ सोडली, ट्रम्प प्रशासनासमोर मोठा पेच .कर्जमाफी झालेल्या शेतकऱ्यांच्या तब्बल १, ०९३ पीडीएफ फाईल्स डीडीआर कार्यालयाला प्राप्त झाल्या आहे. त्यातील काही फाईल्समध्ये एकच नाव तर काहीमध्ये दोन-तीन नावेच आहे. त्या प्रसिद्धीसाठी पाठविण्यात आल्या आहे. प्राप्त पीडीएफमधील सर्व शेतकरी पात्रच आहे. डॅशबोर्ड दिसत नसल्याने पात्र शेतकरी किती हे निश्चित सांगता येणार नाही. -अजय कडू, जिल्हा उपनिबंधक नागपूर..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.