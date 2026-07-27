नागपूर

Nagpur Loan Waiver: ‘डॅशबोर्ड’च्या जाळ्यात अडकलेय पात्र शेतकरी; कर्जमाफीची आकडेवारी कधी कळणार; ३८ हजार शेतकऱ्यांची माहिती शासनाकडे सादर

38,000 Farmers Await Loan Waiver Eligibility Update: पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कृषी कर्जमुक्ती योजनेसाठी नागपूर जिल्ह्यातील ३८ हजार शेतकऱ्यांची माहिती शासनाकडे पाठवण्यात आली आहे.
Nagpur Loan Waiver

Nagpur Loan Waiver

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर: पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कृषी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील तब्बल ३८ हजार पात्र शेतकऱ्यांची संपूर्ण माहिती प्रशासनाने शासनाकडे पाठवली होती. त्यानंतर योजनेच्या याद्याही जाहीर झाल्या. परंतु यापैकी नेमके किती जण ‘पात्र’ ठरले, याचा तपशील समोर न येता ‘डॅशबोर्ड’च्या तांत्रिक जाळ्यात अडकून पडला आहे.

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