Nagpur Loan waiver:नागपुरात कर्जमाफीसाठी २४ हजार ३२२ शेतकरी पात्र, ६२ हजार ५४८ शेतकऱ्यांची माहिती FLRS पोर्टलवर; दुसरी यादी १५ ऑगस्टपूर्वी

नागपूर: राज्य शासनाच्या ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजने’ अंतर्गत जिल्ह्यातील ६२ हजार ५४८ शेतकऱ्यांची माहिती बँकांनी पोर्टलवर अपलोड केली असून, त्यापैकी २४ हजार ३२२ शेतकरी पहिल्या टप्प्यात पात्र ठरल्याची माहिती माहिती जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी शुक्रवारी पत्रपरिषदेत दिली. .उर्वरित पात्र लाभार्थ्यांच्या याद्या कागदपत्रांची पडताळणी पूर्ण होताच टप्प्या-टप्प्याने प्रसिद्ध करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जांचा या योजनेत समावेश केला आहे. ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकित आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत न फेडलेले कर्ज या योजनेसाठी पात्र ठरणार आहे..Yavatmal Flood: गाडी पुरात अडकली, डोळ्यादेखत बायकोसह २ लेकी वाहून गेल्या; पतीचा टाहो, प्रॉपर्टी घ्या पण पुलावर फलक लावा.पहिल्या टप्प्यात बँकांनी २४ हजार ३२२ पात्र शेतकऱ्यांची यादी पोर्टलवर प्रसिद्ध केली आहे. उर्वरित शेतकऱ्यांच्या कागदपत्रांची पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर त्यांच्या याद्याही क्रमाक्रमाने जाहीर करण्यात येतील. दुसरी यादी १५ ऑगस्टपूर्वी प्रसिद्ध करण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकारी आशीर्वाद यांनी स्पष्ट केले..योजनेसाठी पात्र शेतकऱ्यांची यादी बँकांनी एफएलआरएस पोर्टलवर प्रसिद्ध केली आहे. या पोर्टलसाठी बँका, जिल्हाधिकारी, तहसीलदार तसेच आपले सरकार सेवा केंद्र (एसएससी) चालक यांना स्वतंत्र लॉगिनची सुविधा दिली असून, त्याद्वारे लाभार्थ्यांची माहिती आणि पडताळणीची प्रक्रिया राबविण्यात येत असल्याचे आशीर्वाद यांनी स्पष्ट केले. पत्रपरिषदेला अतिरिक्त जिल्हाधिकारी प्रवीण महिरे, जिल्हा उपनिबंधक अजय कडू उपस्थित होते..तर एसएससी सेंटरवर होणार गुन्हे दाखलजिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी सांगितले की, कर्जमाफीचा लाभ मिळविण्यासाठी पात्र शेतकऱ्यांनी कर्जमाफीच्या यादीतील विशिष्ट क्रमांक, आधार कार्ड, बँक पासबुक आणि ॲग्रीस्टॅक आयडी कार्ड सोबत घेऊन आपले सरकार सेवा केंद्र (एसएससी) येथे जाऊन आधार प्रमाणीकरण करून घ्यावे. यासाठी एसएससी केंद्राकडून कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. कोणी शुल्क आकारल्याची तक्रार प्राप्त झाल्यास संबंधित केंद्राची मान्यता रद्द केली जाईल. तसेच, आवश्यकतेनुसार केंद्र चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची कारवाई होईल, असा इशारा जिल्हाधिकारी आशीर्वाद यांनी दिला..Premium|Life Cycle Hypothesis : आर्थिक प्राधान्यक्रम कसे बदलतात?.अपात्र शेतकऱ्यांची होणार सुनावणीपोर्टलवर माहिती अपलोड झालेल्या ६२ हजार ५४८ शेतकऱ्यांपैकी कागदपत्रांच्या पडताळणीनंतर बँक स्तरावर जे शेतकरी अपात्र ठरतील, त्यांना निर्णयाविरोधात बाजू मांडण्याची संधी दिली जाईल. संबंधित शेतकरी तहसीलदार तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज सादर करून हरकती नोंदवू शकतील. त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयस्तरावर प्रकरणांची सुनावणी करून नियमानुसार निर्णय होईल. ज्या शेतकऱ्यांवर दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिकचे पीक कर्ज थकीत आहे, त्यांनी दोन लाख रुपयांवरील अतिरिक्त रक्कम ३१ मार्च २०२७ पर्यंत भरल्यानंतरच त्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे. याशिवाय, नियमानुसार वेळेत कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.