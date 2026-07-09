Nagpur: नैसर्गिक आपत्तीसाठी ७१३.९६ कोटींची मदत, ८.८४ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा

नागपूर: नैसर्गिक आपत्ती अतिवृष्टी, पूरपरिस्थिती व अवकाळी पावसामुळे पीक व शेतीच्या नुकसानीसाठी सरकारकडून ७१३ कोटी ९५ लाख ७२ हजार रुपयांची मदत देण्यात आली आहे. ही मदत नागपूर विभागातील ८ लाख ८३ हजार ९६५ शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा करण्यात आली आहे. .मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार २०२५-२६ मधील नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार जिल्हानिहाय निधीचे वाटप केले असून पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट निधी जमा केल्याची माहिती विभागीय आयुक्त विजया लक्ष्मी बिदरी यांनी दिली..Jalna: कृषी विभागाकडून घेतलं बियाणं, उगवलंच नाही; १५ शेतकऱ्यांची १० हेक्टरवरील पेरणी गेली वाया, मोठं नुकसान.नागपूर विभागात सन २०२५-२६ मध्ये अतिवृष्टी, पूरपरिस्थिती तसेच अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीसंदर्भातील ९ लाख ९५ हजार ५२३ प्रकरणांना मंजुरी देण्यात आली. त्यासाठी एकूण ७९६ कोटी ७१ लाख ५ हजार रुपये मंजूर करण्यात आले..Mumbai: मुंबईच्या पूरस्थितीवर कायमचा उपाय होणार, ३० मिनिटात पाण्याचा निचरा; १३ हजार कोटींचा आराखडा : मुख्यमंत्री फडणवीस.त्यापैकी ८ लाख ८३ हजार ९६५ प्रकरणांमध्ये ७१३ कोटी ९५ लाख ७२ हजार रुपये संबंधित लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आले. उर्वरित पात्र प्रकरणांमध्ये निधी वितरणाची प्रक्रिया संबंधित जिल्हा प्रशासनामार्फत प्राधान्याने सुरू आहे. पात्र लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात लवकरच मदतीची रक्कम जमा करणार अशी माहिती बिदरी यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.