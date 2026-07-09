नागपूर

Nagpur: नैसर्गिक आपत्तीसाठी ७१३.९६ कोटींची मदत, ८.८४ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा

Maharashtra Releases Farmer Relief for Natural Disaster Losses: नागपूर विभागातील नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना ७१३.९६ कोटींची मदत वितरित करण्यात आली आहे.
Nagpur

Nagpur

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर: नैसर्गिक आपत्ती अतिवृष्टी, पूरपरिस्थिती व अवकाळी पावसामुळे पीक व शेतीच्या नुकसानीसाठी सरकारकडून ७१३ कोटी ९५ लाख ७२ हजार रुपयांची मदत देण्यात आली आहे. ही मदत नागपूर विभागातील ८ लाख ८३ हजार ९६५ शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा करण्यात आली आहे.

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