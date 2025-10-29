Nagpur Farmers Protest: ''कर्जमाफीचं काय ते बोला'' शिष्टमंडळाची बोलती बंद, मुख्यमंत्र्यांसोबत होणार चर्चा

Bachchu Kadu: राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यावी, या मागणीसाठी बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वात नागपूरमध्ये शेतकरी आंदोलन सुरु आहे. बच्चू कडू यांच्यासह राजू शेट्टी, अजित नवले आणि इतर शेतकरी नेते आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. आंदोलकांशी चर्चा करण्यासाठी सरकारच्या वतीने मंत्री आशिष जयस्वाल आणि मंत्री पंकज भोयर दाखल झाले आहेत..रात्री साधारण साडेआठ वाजता सरकारचं शिष्टमंडळाने आंदोलकांची भेट घेतली. त्यापूर्वी सर्व आंदोलक पोलिस ठाण्याकडे जेलभरोसाठी निघाले होते. चर्चेदरम्यान दोन्ही मंत्र्यांची बच्चू कडू यांनी बोलती बंद केली. बाकीच्या मागण्यांवर नंतर बोलू, आधी कर्जमाफीवर बोला, कर्जमाफीवर मुख्यमंत्र्यांची काय भूमिका आहे, ते सांगा? असं म्हणत बच्चू कडूंनी चर्चेला सुरुवात केली..Mumbai Local Train: लोकल ट्रेनमधील मृत्यू रोखण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाचा महत्त्वाचा निर्णय, प्रवाशांना मोठा दिलासा.आम्ही तुमचं म्हणणं मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचवू, अशी भूमिका शिष्टमंडळाने घेतली. त्यावर आंदोलकांनी साफ नकार दिला. त्यानंतर शिष्टमंडळाने आंदोलकांना मुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चेचं निमंत्रण दिलं. त्यालाही आंदोलकांनी साफ नकार दिला. मुख्यमंत्र्यांचं म्हणणं काय, कर्जमाफी देणार की नाही? यावर बच्चू कडू आणि इतर आंदोलक ठाम होते. त्यामुळे दोन्ही मंत्र्यांना नाईलाजाने तिथून उठून मुख्यमंत्र्यांना फोन करावा लागला..Gold Price: परदेशातून येतोय भारताचा खजिना; 64 टन सोनं देशात, नेमकं काय घडलं?.फोनवर चर्चा केल्यानंतर शिष्टमंडळ माघारी आलं आणि बच्चू कडू यांचं मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याशी बोलणं करुन दिलं. रात्री तासभर ही चर्चा सुरु होती. सरकारने कर्जमाफीची तारीख सांगावी, असं आंदोलकांचं म्हणणं होतं. सरकारनेच कर्जमाफीचं आश्वासन दिलेलं आहे, ते पूर्ण करावं, नाहीतर तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, अशी आंदोलकांची भूमिका आहे..शिष्टमंडळाची शिष्टाई काही प्रमाणात फळाला आली असून मुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चेसाठी आंदोलक तयार झाले आहेत. आंदोलन चालूच राहणार असून उद्या, गुरुवारी आंदोलक आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यात चर्चा होणार आहे. तोपर्यंत आंदोलकांना धक्काही लागता कामा नये, असा सज्जड दम बच्चू कडू यांनी सरकारला दिला.चर्चेमध्ये सरकारने जर कर्जमाफीची तारीख दिली नाही, तर आपलं आंदोलन चालूच राहणार आहे. आपण लगेच रेल्वे रोको करणार आहोत, असं बच्चू कडू म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.