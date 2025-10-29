नागपूर

Nagpur Farmers Protest: ''कर्जमाफीचं काय ते बोला'' शिष्टमंडळाची बोलती बंद, मुख्यमंत्र्यांसोबत होणार चर्चा

Ministers Ashish Jaiswal and Pankaj Bhoyar met with protesting farmers in Nagpur; talks stalled as Kadu refused to discuss anything but a firm date for loan waiver: आंदोलक आणि मुख्यमंत्री यांच्यात गुरुवारी चर्चा होणार आहे.
संतोष कानडे
Updated on

Bachchu Kadu: राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यावी, या मागणीसाठी बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वात नागपूरमध्ये शेतकरी आंदोलन सुरु आहे. बच्चू कडू यांच्यासह राजू शेट्टी, अजित नवले आणि इतर शेतकरी नेते आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. आंदोलकांशी चर्चा करण्यासाठी सरकारच्या वतीने मंत्री आशिष जयस्वाल आणि मंत्री पंकज भोयर दाखल झाले आहेत.

