Nagpur Protest: शेतकऱ्यांच्या संघर्षात जिव्हाळ्याची शिदोरी; आंदोलकांच्या मदतीला शेतकरीच आले धावून, ग्रामीण भागातून नाश्ता

नागपूर : गेल्या तीन दिवसांपासून बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वात संपूर्ण कर्जमाफीसह विविध मागण्यांसाठी शेतकऱ्यांनी आंदोलन पुकारले आहे. राज्यभरातून आलेल्या शेतकऱ्यांंसाठी नाश्ता, जेवणाच्या व्यवस्थेसाठी नागपूर जिल्ह्यातील शेतकरीच धावून आले आहेत. गाड्या भरून खाण्यापिण्याचे साहित्य आंदोलनस्थळी पाठविण्यात येत आहे..आंदोलक तीन दिवसांपासून शहराच्या उंबरठ्यावर तळ ठोकून आहेत. शासन कर्जमाफीचा जीआर काढत नाही तोपर्यंत हटणार नाही, अशी टोकाची भूमिका आंदोलकांनी घेतली आहे. त्यांनी संपूर्ण महामार्ग अडवून धरल्याने वाहतूक बंद पडून नागपूरकरांची कोंडी झाली होती. .न्यायालयाच्या आदेशानंतर रस्ता मोकळा झाला असला तरी आंदोलन कायमच आहे. आंदोलनात नागपूर, विदर्भासह राज्यातील विविध जिल्ह्यांतील शेतकरी हजारोंच्या संख्येने सहभागी झाले आहेत. या सर्वांना पिण्याचे पाणी, जेवण, नाश्त्याची कमतरता भासू नये, याचे भान नागपुरातील शेतकरी ठेवत आहेत..त्यासाठी नागपूर जिल्ह्यातील विविध तालुके, गावांतून शेतकरी, नागरिक स्वयंर्स्फूर्तीने बिस्कीट, चिवडा, पोळी, भाजी, पिण्याच्या पाण्याच्या बाटल्यांसह संत्रा, मोसंबी यासारखी फळेही पिकअप भरून आंदोलनस्थळी पाठवत आहेत. गुरुवारी दुपारच्या सुमारास काटोल-नरखेड तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी आंदोलनस्थळी तीन पिकअप गाड्याभरून मोसंबी, बिस्कीट, चिवडा आदी खाद्यपदार्थ स्वयंस्फूर्तीने पाठविले होते..Bacchu Kadu: आत्महत्या करण्यापेक्षा एखाद्या आमदाराला कापून टाक; बुलढाण्यात बच्चू कडू यांचा संताप.वाटपासाठी आलेले साहित्य शेतकरी बांधवांनी अगदी शिस्तबद्ध पद्धतीने स्वीकारले. यावेळी आंदोलक भावनिक झाले. गोंधळाच्या वातावरणातही, शेतकऱ्यांचा आपुलकीचा आणि परस्पर साहाय्याचा भाव थक्क करणारा ठरला आहे. संघर्षाच्या काळात 'शेतकरीच शेतकऱ्याचा आधार बनला', ही भावनिक घटना संपूर्ण राज्यासाठी प्रेरणादायी ठरत आहे..