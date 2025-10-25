नागपूर

Nagpur Farmer: ५६ हजारांवर शेतकऱ्यांना मदतीची प्रतीक्षाच; अतिवृष्टीमुळे पिकांचे नुकसान, दिवाळीनंतरही मदतीपासून वंचित

Nagpur Farmer Relief Delay: नागपूरसह पूर्व विदर्भामध्ये सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टी आणि पूर परिस्थितीमुळे लाखो हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले. शेतकऱ्यांना नुकसानीसाठी शासनाने दिवाळीपूर्वीच निधीही दिला.
Nagpur Farmer

Nagpur Farmer

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर : नागपूरसह पूर्व विदर्भामध्ये सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टी आणि पूर परिस्थितीमुळे लाखो हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले. शेतकऱ्यांना नुकसानीसाठी शासनाने दिवाळीपूर्वीच निधीही दिला.

Loading content, please wait...
Nagpur
Farmer
Crop Damage
Agricultural crop
Heavy Rain Crop Damage

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com