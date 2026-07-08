नागपूर

Tukaram Mundhe: तुकाराम मुंढेंची टीम आली अन् स्वीट होममध्ये आढळला मृत उंदीर; तात्काळ परवाना रद्द, नागपूरमध्ये नेमकं काय घडलं?

Nagpur FDA action on Shree Heera Sweets: नागरिकांच्या आरोग्याशी कोणतीही तडजोड सहन केली जाणार नाही, असा स्पष्ट संदेश या कारवाईतून अन्न व औषध प्रशासनाने दिला आहे.
Sweet Factory Raid News

Sweet Factory Raid News

esakal

संतोष कानडे
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Food business license cancelled after a dead rat was found in the sweet manufacturing area

अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांची धास्ती सध्या हॉटेल व्यावसायिक आणि खाद्यपदार्थ उद्योगातील लोकांना बसलेली आहे. मात्र काही लोक या धडक कारवायांकडे दुर्लक्ष करीत निर्ढावलेपणाने वागत आहेत. नागपूरमध्ये एक धक्कादायक प्रकार घडला आहे. एका स्वीट होममध्ये पदार्थ बनविण्याच्या ठिकाणीच मेलेला उंदीर आढळून आला आहे.

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FDA raid on sweets