Tukaram Mundhe: तुकाराम मुंढेंची टीम आली अन् स्वीट होममध्ये आढळला मृत उंदीर; तात्काळ परवाना रद्द, नागपूरमध्ये नेमकं काय घडलं?

Food business license cancelled after a dead rat was found in the sweet manufacturing areaअन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांची धास्ती सध्या हॉटेल व्यावसायिक आणि खाद्यपदार्थ उद्योगातील लोकांना बसलेली आहे. मात्र काही लोक या धडक कारवायांकडे दुर्लक्ष करीत निर्ढावलेपणाने वागत आहेत. नागपूरमध्ये एक धक्कादायक प्रकार घडला आहे. एका स्वीट होममध्ये पदार्थ बनविण्याच्या ठिकाणीच मेलेला उंदीर आढळून आला आहे..नागपुरातील पाचपावली परिसरातील 'श्री हिरा स्वीट्सच्या' उत्पादन युनिटमध्ये तपासणी दरम्यान हा प्रकार आढळून आला. अन्न व औषध प्रशासनाने याबाबत कठोर कारवाई करत परवाना रद्द केला आहे. अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी कारखान्याची तपासणी केली असता स्वच्छतेच्या नियमांचे गंभीर उल्लंघन झाल्याचं स्पष्ट झालं..Mumbai News: मुंबईकरांना मोठा दिलासा! ९९ वर्षांच्या लीज जमिनींचा गुंता सुटणार; महायुती सरकारने महत्त्वाचे नियम बदलले.कारखान्यात तयार होणाऱ्या मिठाई, विशेषतः सोनपापडीच्या उत्पादन प्रक्रिया परिसरात मृत उंदीर आढळून आला. हा तपासणीचा अहवाल अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्याकडे सादर करण्यात आला आहे..Pandharpur Wari 2026 Schedule: पाऊले चालती पंढरीची वाट...रिंगण कधी? मुक्काम कुठे? पालखी सोहळ्याचे संपूर्ण वेळापत्रक एका क्लिकवर.त्यानंतर 'श्री हिरा स्वीट्स'चा अन्न व्यवसायाचा परवाना रद्द करण्यात आला. नागरिकांच्या आरोग्याशी कोणतीही तडजोड सहन केली जाणार नाही, असा स्पष्ट संदेश या कारवाईतून अन्न व औषध प्रशासनाने दिला आहे. नागपूरचे अन्न पुरवठा अधिकारी अजय सदर यांनी या कारवाईबाबतची माहिती दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.