Food Adulteration Raid : तुकाराम मुंढेंचा चार्ज घेताच मोठा दणका! नागपुरात 4.72 लाखांचे भेसळयुक्त अन्नपदार्थ जप्त; 'FDA' अॅक्शन मोडवर, भेसळखोरांचे धाबे दणाणले

नागपूर : प्रशासनात दरारा असणारे आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे (IAS Officer Tukaram Mundhe) यांनी नुकताच अन्न व औषध प्रशासन विभागात आयुक्त म्हणून कार्यभार स्वीकारला. त्यासोबतच हा विभाग 'फूलचार्ज' झाला असून राज्यभरात धडाकेबाज कारवाई सुरू आहे. नागपूर जिल्ह्यातही विविध ठिकाणी धडक कारवाई करीत भेसळीचा संशय असलेला सुमारे ४.७२ लाखांचा खाद्यपदार्थांचा साठा जप्त केला आहे. .अन्न व औषध प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, या कारवाईत सुमारे ३ लाख ३४ हजार ८०० रुपये किमतीचा १ हजार १९६ किलो हळद आणि मिरची पावडर जप्त करण्यात आली. याशिवाय ५४ हजार १८० रुपये किमतीचे ४ हजार ६०० लिटर पॅकेज ड्रिंकिंग वॉटर, ५८ हजार २६० रुपये किमतीचे १९४ किलो क्रीम, १९ हजार २०० रुपये किमतीचे ६४ किलो पनीर आणि ६ हजार १३० रुपये किमतीचे २५ किलो इतर खाद्यपदार्थांचे नमुनेही तपासणीसाठी जप्त करण्यात आलेत. जप्त केलेल्या साठ्याची एकूण किंमत ४ लाख ७२ हजार ५७० रुपये आहे..नमुने प्रयोगशाळेत विश्लेषणासाठी पाठविण्यात आले असून अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर अन्न सुरक्षा व मानद कायदा २००६ अंतर्गत संबंधितांवर पुढील कारवाई करण्यात येणार आहे. ही मोहीम अन्न सुरक्षा आयुक्तांच्या मार्गदर्शनाखाली नागपूर जिल्ह्यातील अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांकडून राबविण्यात आली..भेसळीची माहिती देण्याचे आवाहनवाढत्या भेसळीच्या प्रकारांमुळे नागरिकांनीही अधिक सतर्क राहण्याची गरज आहे. विशेषतः मसाले, दुग्धजन्य पदार्थ आणि पॅकेज पाण्याच्या बाबतीत अधिक काळजी घेणे गरजेचे आहे. आरोग्याशी थेट संबंधित असलेल्या अन्नपदार्थांमध्ये भेसळ आढळल्यास नागरिकांनी तातडीने अन्न व औषध प्रशासनाकडे तक्रार नोंदवावी, असे आवाहनही एफडीएचे नागपूर विभाग सह आयुक्त कृ. रं. जयपूरकर यांनी केले आहे..तिखट-हळदीपासून पनीरपर्यंत भेसळीचा विळखाया मोहिमेत मसाले, पॅकेज ड्रिंकिंग वॉटर, पनीर, क्रीम तसेच इतर खाद्यपदार्थांचे नमुने घेऊन सुमारे ६ हजार किलोहून अधिक साठा जप्त करण्यात आला आहे. कारवाईत सर्वाधिक प्रमाणात मसाल्याचा साठा जप्त करण्यात आला. त्यात सुमारे ३ लाख ३४ हजार ८०० रुपये किमतीचा १ हजार १९६ किलो हळद आणि मिरची पावडरचा समावेश आहे.