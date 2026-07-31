नागपूर

FDA Raid: एफडीएच्या छाप्यात मोठा खुलासा! नागपुरात गर्भपाताच्या औषधांचा बेकायदा साठा जप्त; डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय विक्री..

Nagpur Pharmacy Booked After FDA Drug Raid: एफडीएच्या धाडीत गर्भपातासाठी बंदी असलेली ‘कॉन्ट्राकिट’ आणि नशेसाठी वापरल्या जाणाऱ्या ‘अल्प्राझो ०.५’ गोळ्यांचा साठा जप्त; प्रिस्क्रिप्शनशिवाय विक्री करणाऱ्या भागीदारांविरोधात गुन्हा
Illegal Sale of Abortion Pills in Nagpur FDA Seizes Banned Medicines and Registers Case Against Pharmacy Owners

Illegal Sale of Abortion Pills in Nagpur FDA Seizes Banned Medicines and Registers Case Against Pharmacy Owners

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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नागपूर: गर्भपातासाठी वापरल्या जाणाऱ्या औषधांसह नशेसाठी वापरल्या जाणाऱ्या अल्प्राझोलाम गोळ्यांची खरेदी-विक्री करणाऱ्या गंजीपेठ येथील औषधविक्रेत्यां भागीदारांविरोधात गणेशपेठ पोलिसांनी फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला आहे. अन्न व औषध प्रशासनाचे औषध निरीक्षक प्रशांत राजेंद्र रामटेके यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार हा गुन्हा दाखल करण्यात आला.

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