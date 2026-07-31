FDA Raid: एफडीएच्या छाप्यात मोठा खुलासा! नागपुरात गर्भपाताच्या औषधांचा बेकायदा साठा जप्त; डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय विक्री..

नागपूर: गर्भपातासाठी वापरल्या जाणाऱ्या औषधांसह नशेसाठी वापरल्या जाणाऱ्या अल्प्राझोलाम गोळ्यांची खरेदी-विक्री करणाऱ्या गंजीपेठ येथील औषधविक्रेत्यां भागीदारांविरोधात गणेशपेठ पोलिसांनी फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला आहे. अन्न व औषध प्रशासनाचे औषध निरीक्षक प्रशांत राजेंद्र रामटेके यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार हा गुन्हा दाखल करण्यात आला..Jayakwadi Dam: जायकवाडी धरणासाठी आनंदाची बातमी! अवघ्या १२ तासांत जलसाठ्यात २ टक्क्यांची वाढ.\rविमल राजकुमार चांदवाणी आणि विक्की राजकुमार चांदवाणी अशी आरोपींची नावे आहेत. त्याचे गंजीपेठ येथील संदेश औषध बाजार येथे ‘ दि बॉम्बे फार्मा’ या औषध विक्रीचे दुकान आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, अन्न व औषध प्रशासनाचे औषध निरीक्षक प्रशांत राजेंद्र रामटेके यांना संदेश औषध बाजारातील ‘दि बॉम्बे फार्मा’ या दुकानात गर्भपातासाठी वापरले जाणाऱ्या ‘कॉन्ट्राकिट’ या औषधांची विक्री होत असल्याची माहिती मिळाली. .विभागाने तिथे १० जूनला छापा टाकला असता, तिथे ‘कॉन्ट्राकिट’ आणि ‘अल्प्राझो ०.५’ ही ‘चिंता’ आणि ‘पॅनिक डिसऑर्डर’च्या उपचारांसाठी वापरली जाणाऱ्या औषधांचा साठा आढळून आला. विशेष म्हणजे, या दोन्ही औषधी या डॉक्टरच्या प्रिस्क्रिप्शशिवाय बाजारात मिळत नाही. ‘कॉन्ट्राकिट’ या औषधीवर बंदी असून ‘अल्प्राझो ०.५’ या औषधीमध्ये यामध्ये अल्प्राझोलम हा घटक असून तो ‘बेंझोडायझेपाइन’ वर्गात मोडतो. .त्यामुळे या औषधीच्या सेवनाने आरोग्यावर दुष्यपरिणाम होतात, असे असतानाही या दुकानात त्या औषधांची विक्री होत असल्याने त्यांना या औषधीच्या खरेदीची देयके व आवश्यक कागदपत्र मागविण्यात आले. मात्र, ते देता न आल्याने औषधांचा साठा जप्त करून संबंधितांना नोटीस बजावण्यात आली होती. .NEET Success Story: जिद्दीला यशाची साथ! साताऱ्यातील अथर्व बागलची ‘नीट’मध्ये ६३१ गुणांची दमदार कामगिरी; डॉक्टर होण्याच्या स्वप्नाला नवी झेप.मात्र, २५ जूनपर्यंतही कोणतेही स्पष्टीकरण किंवा खरेदी-विक्रीची कागदपत्रे सादर करण्यात आली नाहीत. त्यातून गणेशपेठ पोलिसांना दिलेल्या तक्रारीवरून पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. गणेशपेठ पोलिस या औषधांचा स्रोत व वितरण साखळीचा तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.