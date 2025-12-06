Nagpur Fire Safety: वाढत्या उंच इमारतींपुढे अग्निशमन विभाग हतबल; शहरात २२ केंद्रांची गरज, केवळ नऊ कार्यरत, मनुष्यबळाचाही अभाव

तुषार पिल्लेवान नागपूर : नागपूर शहराची लोकसंख्या ३५ लाखांच्या पुढे गेली असून ३० ते ३५ माळ्यांच्या उंच इमारतींचे प्रमाणही झपाट्याने वाढले आहे. मात्र या वाढीच्या तुलनेत शहराची अग्निसुरक्षा व्यवस्था सक्षम करण्याचा वेग अत्यंत संथ आहे..जिथे शहराच्या अग्निसुरक्षेसाठी २२ अग्निशमन केंद्राची गरज असताना मोजके ९ केंद्र सुरू असून तिथेही जेमतेम कर्मचारी कार्यरत आहेत. केंद्र सुरू करण्याचे अधिकार मनपा प्रशासनाला असले तरी त्यासाठी लागणारे मनुष्यबळ पुरविण्याचे अधिकार शासनाचे आहे. अशात मोजक्या कर्मचाऱ्यांच्या व केंद्रांच्या भरवशावर नागपूरकरांच्या सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..नागपूरसारख्या विस्तारलेल्या शहरासाठी किमान २२ अग्निशमन केंद्रे आवश्यक आहेत. परंतु प्रत्यक्षात केवळ १२ केंद्रेच कार्यरत असून त्यापैकी पाचपावली, वाठोडा आणि पारडी ही तीन केंद्र मनुष्यबळाच्या अभावामुळे गेल्या दीड वर्षांपासून पूर्णपणे बंद आहेत. म्हणजे प्रत्यक्षात फक्त ९ केंद्रांच्या जोरावर संपूर्ण शहराची अग्निसुरक्षा आहे..शहरात वाढलेल्या उंच इमारतींमुळे एरव्हीपेक्षा अधिक आधुनिक, अधिक तातडीच्या आणि पुरेशा अग्निशमन केंद्राची गरज आहे. मात्र मनुष्यबळाअभावी अग्निशमन दलाच्या क्षमतेवर मर्यादा आल्या आहेत. मनपा प्रशासन नवीन केंद्र सुरू करण्यास तयार असले तरी यासाठी लागणारे फायरमन, ड्रायव्हर, ऑपरेटर यांची भरती ही राज्य शासनाची जबाबदारी असल्याने मनपा हातावर हात धरून बसल्याचे वास्तव आहे..सुमारे ३५० पदांची भरती प्रक्रिया गेल्या वर्षभरापासून रखडलेली असून ती भरण्यात होणाऱ्या दिरंगाईमुळे विद्यमान केंद्रांनाही पुरेसे मनुष्यबळ मिळत नाही. त्यामुळे शहरात नव्याने केंद्र सुरू करण्याचा प्रस्ताव मनपाला प्रत्यक्षात राबवता येत नसल्याचे वास्तव आहे. .Ahilyanagar fire: 'अहिल्यानगर शहरात तीन मजली इमारत जळून भस्मसात'; भीषण आगीत गाेदाम जळून खाक, पहाटेची पळापळी, काय घडलं ?.ही स्थिती लक्षात घेता, लोकसंख्या, उंच इमारती आणि औद्योगिक क्षेत्र वाढत असलेल्या नागपुराच्या सुरक्षेचे काय? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. आगामी हिवाळी अधिवेशनात या भरती प्रक्रियेला चालना मिळाली नाही, तर भविष्यात शहराच्या अग्निसुरक्षेला मोठा धोका संभविण्याची शक्यता तज्ज्ञांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे..विभागाकडे असलेली उपकरणेवॉटर बाऊजर\t७फायर टेंडर\t२०हँड्रॉलिक प्लॅटफॉर्म (४५ मीटर)\t१हँड्रॉलिक प्लॅटफॉर्म (३२ मीटर)\t१फायर फायटिंग मोटर सायकल\t४क्विक रिस्पॉन्स व्हेईकल\t१इतर वाहने\t२९.अत्याधुनिक यंत्रावर अमाप खर्चमहानगरपालिका शहरातील अग्निसुरक्षेच्यादृष्टीने अमाप खर्च करत आहे. यासाठी कोट्यवधीचे अत्याधुनिक अग्निशमन यंत्र खरेदी करत आहे. लवकरच विभागाच्या ताफ्यात फिनलॅन्डवरून आलेली १२ कोटींची ७० मीटरपर्यंत पाण्याचा मारा करणारी फायर हायड्रॉलिक प्लॅटफॉर्म गाडी (उपकरण) दाखल होणार आहे. परंतु अत्याधुनिक यंत्रासोबतच उपलब्ध यंत्र हाताळण्यासाठी मनुष्यबळाचा अभाव असल्याने नागपूरकर जनतेच्या सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..८७२ पैकी १२३ कर्मचारीच कार्यरतमनपाच्या अग्निशमन विभागात एक मुख्य अग्निशमन अधिकारी, एक उपमुख्य अग्निशमन अधिकारी, तीन सहाय्यक विभागीय अग्निशमन अधिकाऱ्यांची पदे मंजूर असून ती रिक्त आहेत. अग्निशमन केंद्र स्टेशन ऑफिसर, साहाय्यक स्टेशन ऑफिसरचे पद रिक्त आहे. एकूण मंजूर पदे ८७२ इतकी असली तरी आजघडीला केवळ १२३ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवरच कारभार सुरू आहे. यामध्ये अग्निशामक विमोचकांची ५०० पैकी केवळ १३पदे कार्यरत आहे. चालक यंत्रचालकांची १६२ पैकी ५८ पदे, लिडींग फायरमॅनची ८१ पैकी ३३ पदे भरली असून, ४७८ रिक्त आहेत. .Premium|Infra Investment: पॉवर, रेल्वे आणि ऊर्जा क्षेत्रातील गुंतवणुकीचा लाभ कोणाला? .शहराचा वाढता अवाका लक्षात घेता निश्चितच २२ अग्निशमन केंद्राची गरज आहे. परंतु सध्यास्थितीत १२ केंद्र कार्यरत असून त्यातही अपुऱ्या मनुष्यबळाअभावी पाचपावली, वाठोडा आणि पारडी केंद्र बंद असल्याच्या स्थितीत आहे. विभागाकडे आजघडीला केवळ १२३ अधिकारी कर्मचारी कार्यरत आहेत. ३५० कर्मचाऱ्यांच्या पदभरतीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला असून त्याला मंजुरीची प्रतीक्षा आहे. -तुषार बाराहाते, मुख्य अग्निशमन अधिकारी मनपा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.