Nagpur Fire Safety: वाढत्या उंच इमारतींपुढे अग्निशमन विभाग हतबल; शहरात २२ केंद्रांची गरज, केवळ नऊ कार्यरत, मनुष्यबळाचाही अभाव

Fire Station Shortage: नागपूरमध्ये ३५ लाख लोकसंख्या आणि वाढत्या उंच इमारतींच्या तुलनेत केवळ ९ अग्निशमन केंद्रे कार्यरत आहेत. मनुष्यबळ व भरती प्रक्रियेतील दिरंगाईमुळे शहराची अग्निसुरक्षा गंभीर संकटात आली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

तुषार पिल्लेवान

नागपूर : नागपूर शहराची लोकसंख्या ३५ लाखांच्या पुढे गेली असून ३० ते ३५ माळ्यांच्या उंच इमारतींचे प्रमाणही झपाट्याने वाढले आहे. मात्र या वाढीच्या तुलनेत शहराची अग्निसुरक्षा व्यवस्था सक्षम करण्याचा वेग अत्यंत संथ आहे.

