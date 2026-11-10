Nagpur News: हवेत उडणाऱ्या फटाक्यांवर बंदी ;आगीच्या घटनांमुळे आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचा निर्णय

नागपूर: शहरात हवेत उडणारे स्काय शॉट, रॉकेट व इतर फटाके इमारतीच्या गच्चीवर, टेरेस, बाल्कनी, झोपडपट्टी, बाजारपेठा, गर्दीची ठिकाणे, वाहनतळ आदी ठिकाणी फोडण्यावर ३० नोव्हेंबरपर्यंत बंदी घालण्यात आली आहे. .लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी २४ तासात ४२ आगीच्या घटना घडल्यानंतर मनपाच्या आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने यासंदर्भात निर्णय घेतला असून यूडीएमएचे अध्यक्ष आणि आयुक्त डॉ. विपिन यांनी आदेश काढले आहेत.रविवारी रात्री लागलेल्या आगींच्या घटनांसाठी आकाशात उडणारे रॉकेट, स्काय शॉटमधून निघणाऱ्या ठिणग्या कारणीभूत ठरल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यानंतर तडकाफडकी फटाक्यांवर निर्बंध घालण्यात आला आहे. आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम २००५ अंतर्गत सार्वजनिक मालमत्तेचे संरक्षण, .संभाव्य आगीच्या दुर्घटना टाळणे आणि नागरिकांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी हे निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. मनपा हद्दीतील इमारतींच्या गच्ची, टेरेस, बाल्कनी, अरुंद रस्ते, झोपडपट्ट्या, दाटीवाटीची निवासी क्षेत्रे, बाजारपेठा आणि वाहनतळांच्या परिसरात रॉकेट, स्काय शॉट व तत्सम हवेत उडणारे फटाके फोडण्यास मनाई करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.