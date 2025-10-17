Nagpur Liquor Seizure: विदेशी मद्याची तस्करी, चार आरोपींना अटक; उत्पादन शुल्क विभागाकडून ४१ लाखांचा मुद्देमाल जप्त

नागपूर : विदेशी मद्याची तस्करी करणाऱ्यांवर राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने कारवाईचा फास आवळला आहे. विभागाने दोन वेगवेगळ्या कारवाईंमध्ये ४१ लाखांवरील मुद्देमाल जप्त करून, चार आरोपींना अटक केले आहे..नागपूर राज्य उत्पादन शुल्क अधीक्षक सुरजकुमार रामोड यांच्या मार्गदर्शनाखाली ७ ऑक्टोबर रोजी निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, जी-विभाग, ई-विभाग व एच विभागाने मध्यप्रदेश निर्मीत व विक्रीस असलेली महाराष्ट्र राज्यात प्रतिबंधित असलेला एकूण २३० लिटर विदेशी मद्याचा मद्यसाठा, वाहन असा एकूण १६ लाख १३ हजार रुपये किमंतीचा मद्यसाठा जप्त केला..१३ ऑक्टोबर रोजी मध्यप्रदेश, उत्तराखंड निर्मित स्कॉच महाराष्ट्र राज्यात प्रतिबंधित असलेला एकूण १७.११ लिटर स्कॉच मद्यसाठा व वाहन असा एकूण १८ लाख ९९ हजार ८० रुपये किमंतीचा मद्यसाठा जप्त केला..तसेच १५ ऑक्टोबर रोजी मध्यप्रदेश निर्मीत व विक्रीस असलेली व महाराष्ट्र राज्यात प्रतिबंधित असलेला एकूण १४६.८८ लिटर विदेशी मद्याचा साठा व वाहन असा एकूण ६ लाख ५ हजार ८२४ रुपये किमंतीचा मद्यसाठा जप्त केला असा एकूण ४१ लाख १८ हजार १०८ रुपये किमंतीचा मध्यप्रदेश व अन्य राज्यात निर्मित विदेशी मद्यसाठा जप्त करुन कारवाई केली. यामध्ये चार आरोपीना अटक करण्यात आली आहे. ही कारवाई निरीक्षक शैलेश अजमिरे, विक्रम मोरे, मोहन पाटील, जयेंद्र जठार, आनंद पवार, मंगेश कावळे, दत्तात्रय लाडके, बालाजी चाळणेवार, जितेंद्र पवार, अनिल जुमडे, दुय्यम निरीक्षक आणि त्यांच्या संपूर्ण पथकाने केली..Dhule Crime : धुळ्यात १.५९ कोटींचे अवैध परराज्यातील मद्य जप्त! निजामपूरजवळ उत्पादन शुल्क विभागाची मोठी कारवाई.राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून २ ते ८ ऑक्टोबर या दारूबंदी सप्ताह च्या कालावधीमध्ये एकूण २२४ गुन्हे नोंदविण्यात आलेले आहेत. त्यामध्ये एकूण १६८ आरोपींना अटक करण्यात आलेली असून, एकूण ४४ लाख १ हजार ९१९ रुपये इतक्या किमतीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आलेला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.