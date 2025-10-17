नागपूर

Nagpur Liquor Seizure: विदेशी मद्याची तस्करी, चार आरोपींना अटक; उत्पादन शुल्क विभागाकडून ४१ लाखांचा मुद्देमाल जप्त

Nagpur News: विदेशी मद्याची तस्करी करणाऱ्यांवर राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने कारवाईचा फास आवळला आहे. विभागाने दोन वेगवेगळ्या कारवाईंमध्ये ४१ लाखांवरील मुद्देमाल जप्त करून, चार आरोपींना अटक केले आहे.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

