VIDEO : जंगलात समोर मृत्यू, तरीही न डगमगता पिंजऱ्यात बसले; वाघ पकडण्यासाठी वनविभागाच्या अधिकाऱ्याची थरारक मोहीम

नागपूर : जंगलात हळूहळू अंधार दाटू लागला होता. वेळ कमी होता आणि समोर होते दोन मानवी बळी घेणाऱ्या वाघाला जेरबंद करण्याचे आव्हान. पारंपारिक पद्धतीने मचान बांधायला वेळ नव्हता. अशा वेळी वनविभागाच्या इतिहासात कधीही न घडलेला एक थरारक निर्णय घेतला गेला. तो निर्णय होता वाघाला चकवण्यासाठी स्वतःच पिंजऱ्यात कैद होण्याचा..ट्रान्झिट ट्रीटमेंट सेंटरमधील सर्वच कामे आटोपल्यानंतर बुधवारी आठ जुलैला दुरध्वनी वाजला. वाघाला जेरबंद करण्याच्या सूचना आल्या. आमची चमून थेट पोहचली कुही तालुक्यातील वेलतूरच्या जंगलात. गाडीच्या आवाजाने वाघ शिकारी जवळ येत नव्हता. त्यामुळे पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉ. प्रियल चौरागडे आणि वनरक्षक प्रतीक घाटे यांनी मनातली भीती एका कोपऱ्यात दडपली आणि पिंजऱ्यात कैद झाले. तेव्हा सोबतीला फक्त कर्तव्याची भावना आणि अथांग आत्मविश्वास होता. वाघाला संशय येऊ नये म्हणून त्यांनी वाघ पकडण्याच्या लोखंडी पिंजऱ्याला झाडांच्या फांद्यांनी पूर्णपणे झाकून घेतले. दोघेही थरथरत्या काळजाने त्या पिंजऱ्यात जाऊन बसले. त्यांना तिथेच सोडून वनविभागाची गाडी जंगलाबाहेर निघून गेली. गाडीचा आवाज जसा जसा दूर गेला, तशी जंगलातली जीवघेणी शांतता अधिक गडद झाली..Leopard Captured in Shirpur : बिबट्याची अजब पसंती! पिंजऱ्यातल्या बोकडाला नाकारलं अन् छोट्या कोंबडीला भुलून थेट पिंजऱ्यात अडकला; दहशत संपली, पण धोका कायम....आणि साक्षात मृत्यू पाठीशी येऊन झोपला!गाडी जाताच निसर्गाने जणू या दोन जीवांची सत्त्वपरीक्षा घ्यायला सुरुवात केली. अचानक मुसळधार पाऊस कोसळू लागला. पाऊसाच्या आवाजात जंगलातली इतर चाहूल लागणे कठीण झाले होते. इतक्यात, झाडीतून तो वाघ संथ पावलांनी बाहेर आला. तो शिकारीच्या जवळ पोहोचला, पण पाऊस जास्त असल्याने त्या हुशार वाघाने आसरा शोधायला सुरुवात केली. पिंजऱ्यात बंद असलेल्या डॉ. प्रियल आणि प्रतीक यांच्या काळजाचा ठोका तेव्हा चुकला, जेव्हा तो अवाढव्य वाघ थेट त्यांच्याच पिंजऱ्याच्या अगदी पाठीमागच्या बाजूला येऊन अंग टाकून झोपला!.श्वास रोखलेले ते थरारक क्षणलोखंडाचे काही गज आणि झाडांच्या फांद्या... एवढंच अंतर होतं साक्षात मृत्यू आणि या दोन जीवांमध्ये. वाघाच्या श्वासाचा आवाज आणि त्याचा अंगाचा गंध पिंजऱ्यात स्पष्ट जाणवत होता. हृदयाचे ठोके इतके वाढले होते की, कदाचित त्याचा आवाज वाघाच्या कानावर पडेल की काय, अशी भीती त्यांना वाटत होती. हालचाल तर दूर, साधा सुस्कारा सोडण्याचीही सोय नव्हती. जर वाघाला जराही संशय आला असता, तर पिंजऱ्याच्या गजांमधून तो एका फटक्यात दोघांचा खेळ खत करू शकत होता. अशा स्थितीत, डोळ्यात भीतीचे पाणी आणि मनात कमालीचा संयम ठेवून दोघेही कित्येक तास श्वास रोखून बसले होते. हा केवळ वाघ पकडण्याचा थरार नव्हता, तर एका बाजूला साक्षात मृत्यू आणि दुसऱ्या बाजूला कर्तव्यासाठी स्वतःला पणाला लावणारी मानवी जिद्द यातील तो एक अटीतटीचा लढा होता..Nashik Leopard Sighting : नाशिकमध्ये एकापाठोपाठ एक तब्बल 3 बिबटे? 10 वीच्या विद्यार्थ्याने कॅमेऱ्यात कैद केला थरार; पण वन विभाग म्हणतंय....अखेर पाऊस ओसरला, वाघ उठला आणि डॉ. प्रियल यांनी धाडसाने अचूक निशाणा साधत डार्ट मारला. वाघ बेशुद्ध झाला आणि पिंजऱ्यात कोंडलेल्या त्या दोन श्वासांनी अखेर मोकळा श्वास घेतला. बेशुद्ध करताच वन विभागाच्या चमूला मोबाईलवर संपर्क साधत बोलवून घेतले. जेरबंद करुन ट्रान्झिट ट्रीटमेंट सेंटरमध्ये आणले आहे. विशेष म्हणजे वाघाला पकडण्यासाठी वन विभागाने केलेल्या युक्तीचा व्हीडीओ व्हायरल झाल्यानंतर ही घटना उघड झाली. वन विभागाने वाघ पकडल्याची कोणतीही माहिती माध्यमांना दिली नसल्याचे उघड झाले आहे..महिला केवळ चूल आणि मूल सांभाळत नाहीत, तर मृत्यूच्या जबड्यात हात घालून कर्तव्य पूर्ण करू शकतात, हे डॉ. प्रियल यांनी पुन्हा दाखवून दिले. यापूर्वी ५ मार्चला महिला दिनी पहिला, १० जूनला देवलापार येथे दुसरा आणि आता वेलतूरमध्ये तिसरा वाघ जेरबंद करून त्यांनी शौर्याची 'हॅटट्रिक' केली आहे. पिंजऱ्यातून सुखरूप बाहेर पडल्यानंतर जेव्हा वाघाला नागपुरात आणले गेले, तेव्हा वनविभागाच्या डोळ्यात या 'वाघिणी'बद्दल अभिमान दाटून आला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.