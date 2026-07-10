नागपूर

VIDEO : जंगलात समोर मृत्यू, तरीही न डगमगता पिंजऱ्यात बसले; वाघ पकडण्यासाठी वनविभागाच्या अधिकाऱ्याची थरारक मोहीम

Nagpur Forest Officer's Brave Tiger Rescue Operation Goes Viral : वनविभागाच्या इतिहासात कधीही न घडलेला एक थरारक निर्णय घेतला गेला. तो निर्णय होता वाघाला चकवण्यासाठी स्वतःच पिंजऱ्यात कैद होण्याचा.
Viral Video

Nagpur Forest Officer's Brave Tiger Rescue Operation Goes Viral

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

नागपूर : जंगलात हळूहळू अंधार दाटू लागला होता. वेळ कमी होता आणि समोर होते दोन मानवी बळी घेणाऱ्या वाघाला जेरबंद करण्याचे आव्हान. पारंपारिक पद्धतीने मचान बांधायला वेळ नव्हता. अशा वेळी वनविभागाच्या इतिहासात कधीही न घडलेला एक थरारक निर्णय घेतला गेला. तो निर्णय होता वाघाला चकवण्यासाठी स्वतःच पिंजऱ्यात कैद होण्याचा.

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