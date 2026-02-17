नागपूर

Nagpur News : नागपूरकरांना भाजप देणार मोठे गिफ्ट!भूखंडधारक होणार काय स्वरूपी मालक

Nagpur Leasehold Plots to Become Freehold : महापालिकेच्या निवडणुकीपूर्वीच केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी यांच्या घरी झालेल्या भाजप नेत्यांच्या बैठकीत शहरातील महापालिका आणि नागपूर सुधार प्रन्यासचे भूखंड फ्री होल्ड करण्याचे ठरवण्यात आले होते.
Shubham Banubakode
Updated on

नागपूर महापालिकेने नागरिकांना भाडेतत्त्वावर दिलेले भूखंड फ्री होल्ड करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे हजारो भूखंडधारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. याशिवाय ते आपला भूखंड व घराचे कायमस्वरूपी मालक होणार आहे. राज्यात आणि महापालिकेत सत्तेवर अल्यानंतर भाजपने नागपूरकरांना दिलेली ही सर्वात मोठी भेट ठरणार आहे.

