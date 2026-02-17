Nagpur News : नागपूरकरांना भाजप देणार मोठे गिफ्ट!भूखंडधारक होणार काय स्वरूपी मालक

नागपूर महापालिकेने नागरिकांना भाडेतत्त्वावर दिलेले भूखंड फ्री होल्ड करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे हजारो भूखंडधारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. याशिवाय ते आपला भूखंड व घराचे कायमस्वरूपी मालक होणार आहे. राज्यात आणि महापालिकेत सत्तेवर अल्यानंतर भाजपने नागपूरकरांना दिलेली ही सर्वात मोठी भेट ठरणार आहे..महापालिकेच्या निवडणुकीपूर्वीच केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी यांच्या घरी झालेल्या भाजप नेत्यांच्या बैठकीत शहरातील महापालिका आणि नागपूर सुधार प्रन्यासचे भूखंड फ्री होल्ड करण्याचे ठरवण्यात आले होते. नागपूर येथे झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात आमदार प्रवीण दटके यांनी यावर लक्षवेधी मांडली होती. त्यात त्यांनी नागपूर महापालिका क्षेत्रात महापालिकेच्या लेआऊटमधील भाडेपट्ट्यावर देण्यात आलेले भूखंड मालकी हक्काने देण्याची सूचना केली होती..Nagpur Property Tax : नागपूरकरांच्या खिशाला कात्री लागणार? निवडणूक होताच मनपा मालमत्ता कर वाढण्याच्या तयारीत.या लक्षेवधीवर त्यावळी नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे उपस्थित नसल्याने शंभूराज देसाई यांनी बैठक घेऊन तोडगा काढणार असल्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार सोमवारी सह्याद्री अतिथिगृह मुंबई येथे झालेल्या बैठकीत कॅबिनेट समोर विषय मांडण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हे भूखंड फ्री होल्ड करणे का आवश्यक आहे याची सविस्तर माहिती प्रवीण दटके यांनी बैठकीत दिली. महापालिकेच्या ताब्यात एकूण २२ लेआऊट असून त्यापैकी सात हे ३० ते ४० वर्षांपूर्वीचे तर १५ अभिन्यास हे नागपूर महानगरपालिका अस्तित्वात येण्यापूर्वी म्हणजे ९० वर्षांपूर्वीपासून भाडेपट्याने दिले आहेत..हे सर्व भूखंड मागणीनुसार देण्यात आले होते. काही भूखंड हे निवासी वापरासाठी देण्यात आले आहेत. भूखंड देताना नागरिकांकडून तत्कालीन बाजारभावाच्या किमतीनुसार रक्कम आकारण्यात आली होती. संबंधित भूखंडधारकांना रजिस्ट्री करून देण्यात आली होती. मात्र त्यावेळच्या नियमानुसार हे सर्व ९९ वर्षांसाठी लीजवर या अटीवर देण्यात आले होते. आता महसूल विभागाने नझूल जमिनी फ्री होल्ड करण्याचे धोरण आणले आहे..Nagpur News: नागपूरच्या अल्पवयीन मुलीला बिहारमधून सुरक्षित परत आणले, गुन्हेशाखेची यशस्वी कारवाई.या धोरणाची महापालिका क्षेत्रात अंमलबजावणी करावी अशी सूचना दटके यांनी केली. त्यानंतर राज्यातील इतर जिल्हाात फ्री होल्डसाठी केलेल्या कार्यवाहीचा अभ्यास करून तसेच नागपूर आणि अमरावती विभागात अंमलात आणलेल्या नझूल धोरणाची देखील माहिती घेऊन नगर विकास मंत्र्यांसमोर प्रस्ताव ठेवण्याच्या सूचना शंभूराज देसाई यांनी दिल्या. तसेच हा धोरणात्मक निर्णय असल्याने कॅबिनेट बैठकीसाठी प्रस्ताव पाठविण्याच्या सूचना देसाई यांनी दिल्या. विशेष म्हणजे नागपूर सुधार प्रन्यासचे भूखंडदेखील ९९ वर्षांच्या लीजवर देण्यात आले आहेत. तेसुद्धा फ्री होल्ड करण्याची मागणी आता जोर धरत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.