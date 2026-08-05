Friendship Day Crime : मैत्री, लग्न, गिफ्टवरून फ्रेंडशिप डे दिवशी वाद; तरुणीला नदीत ढकलून दिलं अन् नागपूरमध्ये थक्क करणारी हत्या

Nagpur Crime News : फ्रेंडशिप डेच्या दिवशी झालेल्या वादातून एका २९ वर्षीय तरुणीला जुन्या रेल्वे पुलावरून नदीत ढकलून तिची हत्या केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. नागपूर जिल्ह्यातील कन्हान पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत ही घटना घडली. या प्रकरणी पोलिसांनी आशीष मनपिया याला अटक केली आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मृत तरुणीची ओळख अश्विनी सुरेश डे (वय २९) अशी झाली आहे. रविवारी फ्रेंडशिप डे निमित्त आशीष हा अश्विनीच्या घरी गेला होता. दोघांमध्ये सुरुवातीला चर्चा झाली. मात्र, रात्री उशिरा त्यांच्यात वाद सुरू झाला..प्राथमिक तपासात मैत्री, लग्न तसेच फ्रेंडशिप डेच्या भेटवस्तूवरून दोघांमध्ये मतभेद झाल्याचे समोर आले आहे. वाद वाढत गेल्यानंतर दोघे जुन्या रेल्वे पुलाजवळ पोहोचले. त्यावेळी संतापाच्या भरात आशीषने अश्विनीला पुलावरून खाली नदीत ढकलल्याचा आरोप केला आहे. नदीत पडल्याने तिचा मृत्यू झाला. घटनेनंतर आरोपी घटनास्थळावरून फरार झाला..घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी तपास सुरू केला. घटनास्थळाजवळील सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी करण्यात आली. तसेच मोबाईल लोकेशनची पडताळणी आणि प्रत्यक्षदर्शींची चौकशी करण्यात आली. या सर्व पुराव्यांच्या आधारे पोलिसांनी नागपूरमधील ऑटोमोबाईल चौक परिसरातून आशीष मनपिया याला अटक केली. त्याच्याविरुद्ध हत्येचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास सुरू आहे..Nagpur Minor Assault Case : नागपूर हादरलं! इंस्टाग्रामवरील गेमिंग पार्टनरचा अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार; चाकूने वार, पलंगाला बांधलं अन्....तपासादरम्यान आरोपीविरुद्ध यापूर्वीच सुमारे दहा गुन्हे दाखल असल्याचे उघड झाले आहे. तसेच मृत तरुणीविरुद्धही दोन गुन्हे नोंद असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली आहे. मात्र, सध्याचा तपास उपलब्ध पुरावे आणि घटनेशी संबंधित तथ्यांच्या आधारेच केला जात असल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले.नेमका वाद कोणत्या कारणामुळे इतका टोकाला गेला की त्यातून तरुणीचा जीव गेला, याचा शोध पोलीस घेत आहेत. ही घटना क्षणिक संतापातून घडली की त्यामागे अन्य काही कारण होते, याचा उलगडा तपास पूर्ण झाल्यानंतर होणार आहे. मैत्रीचा दिवस साजरा केला जाण्याच्या दिवशीच एका कुटुंबाने आपली मुलगी गमावली, तर एक तरुण हत्येच्या आरोपाखाली तुरुंगात पोहोचला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.