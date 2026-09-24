नागपूर

Nagpur Ganesh Visarjan: ड्रोनमधून ठेवणार गणेश विसर्जनावर नजर;६, हजार ४०० पोलिसांचा बंदोबस्त; १ हजार ७०२ सार्वजनिक गणेश मंडळांचा समावेश

Nagpur Ganesh Visarjan Security Arrangements: अनंत चतुर्दशीला नागपूरमध्ये १,७०२ सार्वजनिक मंडळे व लाखो घरगुती गणेशमूर्तींच्या विसर्जनासाठी ड्रोन, सीसीटीव्ही, कमांड कंट्रोल सेंटर आणि ६,४०० पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त
Ganesh Visarjan

Ganesh Visarjan

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर, : शहरात शुक्रवारी (ता.२५) अनंत चतुर्दशीच्या दिवशी गणेशोत्सवाच्या विसर्जन मिरवणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नागपूर पोलिसांनी शहरात कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था केली आहे. शहरातील १ हजार ७०२ सार्वजनिक गणेश मंडळे आणि अंदाजे २ लाख ४ हजार घरगुती गणेशमूर्तींचे विसर्जन होणार असून, त्यासाठी सुमारे ६ हजार ४०० पोलिस अधिकारी व अंमलदारांचा बंदोबस्त तैनात करण्यात येणार आहे. यंदा गणेश विसर्जनावर पोलिसांकडून ड्रोनने नजर ठेवण्यात येणार असल्याची माहिती पोलिस आयुक्त विश्‍वास नांगरे पाटील यांनी आज येथे पत्रकारपरिषदेत दिली

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