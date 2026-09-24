Nagpur Ganesh Visarjan: ड्रोनमधून ठेवणार गणेश विसर्जनावर नजर;६, हजार ४०० पोलिसांचा बंदोबस्त; १ हजार ७०२ सार्वजनिक गणेश मंडळांचा समावेश

नागपूर, : शहरात शुक्रवारी (ता.२५) अनंत चतुर्दशीच्या दिवशी गणेशोत्सवाच्या विसर्जन मिरवणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नागपूर पोलिसांनी शहरात कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था केली आहे. शहरातील १ हजार ७०२ सार्वजनिक गणेश मंडळे आणि अंदाजे २ लाख ४ हजार घरगुती गणेशमूर्तींचे विसर्जन होणार असून, त्यासाठी सुमारे ६ हजार ४०० पोलिस अधिकारी व अंमलदारांचा बंदोबस्त तैनात करण्यात येणार आहे. यंदा गणेश विसर्जनावर पोलिसांकडून ड्रोनने नजर ठेवण्यात येणार असल्याची माहिती पोलिस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटील यांनी आज येथे पत्रकारपरिषदेत दिली.पोलिस आयुक्त नांगरे पाटील म्हणाले, विसर्जनाच्या दिवशी गर्दीच्या ठिकाणांवर २ हजार ८५८ सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांद्वारे कमांड कंट्रोल सेंटरमधून नजर ठेवली जाणार आहे. यंदा मागील वर्षाच्या तुलनेत सार्वजनिक गणेश मंडळांच्या संख्येत १४० मंडळांची वाढ झाली आहे. विसर्जन मिरवणुकीच्या मार्गावरील सीताबर्डी रोड, फुटाळा रोड, कोराडी रोड, इतवारी रोड, महाल, जाफरनगर, कॉटन मार्केट, गांधी नगर-जाफरनगर परिसर आणि भांडेवाडी आदी भागांत मोठी गर्दी होण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी वाहतूक विभागाद्वारे विशेष नियोजन करण्यात आलेले आहे. काही गणेश मंडळांनी नियमित मिरवणुकीच्या मार्गात बदल केला आहे. तसेच काही मंडळांकडून कोराडी तलावाऐवजी गोरेवाडा तलाव आणि पोलिस लाइन टाकळी तलाव येथे मूर्ती विसर्जन करण्यात येणार आहे..पोलिसांसह एसआरपीएफ, दंगल नियंत्रण पथकेनागपूर पोलिस आयुक्तालयातील सुमारे ६,४०० पोलिस अधिकारी व अंमलदारांपैकी ७० टक्के मनुष्यबळ गणेश विसर्जनासाठी तैनात केले जाणार आहे. यात पोलिस आयुक्त, सहपोलिस आयुक्त, अपर पोलिस आयुक्त, पोलिस उपायुक्त, सहायक पोलिस आयुक्त, पोलिस निरीक्षक तसेच सपोनि आणि पोउपनि यांचा समावेश आहे. याशिवाय ४,३३० पोलिस अंमलदार, १,८६६ होमगार्ड, राज्य राखीव पोलिस दलाच्या दोन कंपन्या, चार दंगल नियंत्रण पथके, चार जलद प्रतिसाद पथके आणि तीन बॉम्ब शोधक व नाशक पथके तैनात करण्यात येणार आहेत. साध्या वेशातील पोलिसही गर्दीच्या ठिकाणी तैनात राहणार आहेत.अग्निशमन दलाचीही तयारीविसर्जनाच्या कालावधीत अग्निशमन दलाचे ११ फायर स्टेशन, ३१ अग्निशमन वाहने आणि १३ आपत्ती व्यवस्थापन पथके सज्ज ठेवण्यात येणार आहेत. शहरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे कमांड कंट्रोल सेंटरच्या माध्यमातून नियंत्रण केले जाईल. चार मोबाइल सर्व्हेलन्स व्हॅन, ड्रोन उपलब्ध असून, ड्रोनच्या माध्यमातून गर्दीवर लक्ष ठेवले जाणार आहे.सोशल मीडियावरही पोलिसांची नजरगणेशोत्सव विसर्जनाच्या पार्श्वभूमीवर सोशल मीडियावरील ७७१ पोस्ट आणि व्हिडिओंचे मॉनिटरिंग करण्यात आले आहे. आक्षेपार्ह आढळलेल्या १३ पोस्टवर कारवाई करण्यात आली असून, सोशल मीडियावर पोलिसांचे सातत्याने लक्ष राहणार आहे.२५ व २६ सप्टेंबरला रात्री वाहतूक निर्बंधविसर्जनाच्या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी (ता.२५) आणि शनिवारी (ता.२६) रात्री ८ ते मध्यरात्री १२ वाजेपर्यंत जड वाहनांना तीन मार्गांवर प्रवेशबंदी करण्यात आली आहे. आयाचित मंदिर चौक ते गणेश मंदिर कटिंग, मॉडेल मिल चौक ते मौलाना आझाद चौक आणि टिळक पुतळा ते गणेश मंदिर कटिंग या मार्गांचा त्यात समावेश आहे. मॉडेल मिल चौकातून वाहतूक रामकुलर व जाधव चौकाकडे, आयाचित मंदिर चौकातून जाधव चौक व रमण सायन्स पार्ककडे, तसेच मौलाना नाटिक चौक व टिळक पुतळा चौकातून वाहतूक रमण सायन्सकडे वळविण्यात येणार आहे..प्रमुख विसर्जन स्थळेगणेशमूर्तींच्या विसर्जनासाठी गोरेवाडा, पोलिस लाइन टाकळी तलाव, नांदा कोराडी, कच्छीविसा आणि महादेव घाट या प्रमुख ठिकाणांसह महापालिकेने तयार केलेल्या कृत्रिम तलावांची व्यवस्था करण्यात आली आहे.विसर्जन स्थळ अपेक्षित मूर्तीगोरेवाडा -३६१पोलिस लाइन टाकळी तलाव - ४२नांदा कोराडी - ६३२कच्छीविसा - ६२महादेव घाट - १०४महापालिकेचे कृत्रिम तलाव - ५१२.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.