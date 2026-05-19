Nagpur News: ड्रग्ज तस्करांमध्ये ‘गॅंगवार’; वर्चस्वाच्या वादातून महालच्या कोठी रोड परिसरात मध्यरात्री गोळीबार

नागपूर: वर्चस्वाच्या लढाईतून ड्रग्ज तस्करांनी कोतवाली पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील कोठी रोड येथील नवयुग शाळेजवळ गोळीबार केल्याची घटना रविवारी (ता.१७) साडेअकरा वाजताच्या सुमारास घडली. विशेष म्हणजे, या परिसरापासून केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचे घर काहीच अंतरावर आहे. या घटनेनंतर परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. याप्रकरणी सौरभ घाटे (वय २७, रा. कोठी रोड) यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून पोलिसांनी सहा जणांवर गुन्हा दाखल केला आहे. .गंगा काकडे, रवी मोहतो आणि साथीदार अशी ड्रग्ज तस्करांची नावे आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, सौरभ हा रोहन आणि अन्य काही मित्रांसोबत कोठीरोड येथील घरासमोर बसला होता. रात्री साडेअकरा वाजताच्या सुमारास तीन मोटारसायकलवर सहा युवक तेथे आले..त्यांनी सौरभच्या दिशेने दोन गोळ्या झाडल्या. त्यामुळे सौरभसह त्याचे मित्र सैरावैरा पळू लागले. यानंतर मोटारसायकलवरून आलेले सहाही जण तेथून पसार झाले. घटनेची माहिती कोतवाली पोलिसांना कळताच ते घटनास्थळी दाखल झाले. याशिवाय फॉरेन्सिक टीम दाखल झाली..त्यांनी घटनास्थळावरून एक काडतूस जप्त केले. कोतवाली पोलिसांकडे आलेल्या तक्रारीवरून सहा जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दरम्यान, परिसरातील सीसीटीव्हीची तपासणी केली असता गोळीबार करणाऱ्यातील दोघे गंगा काकडे आणि रवी मोहतो असल्याची खात्री पोलिसांना पटली. दोघांवरही अमली पदार्थांची तस्करी आणि इतर गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. घटनेच्या वेळी सौरभचा मोठा भाऊ प्रवीण हा जबलपूरला होता..टीप दिल्याचा संशयता. १९ सप्टेंबर २०२५ ला संकेत भेंडे याला अमली पदार्थाची विक्री केल्याप्रकरणी पोलिसांनी तुळशीबाग परिसरातून अटक केली. तो गंगा व अंकुश भोसले यांच्यासोबत काम करीत असल्याची माहिती समोर आली. याबाबत प्रवीणने टीप दिल्याचा संशय गंगाला होता. त्यामुळे त्याचा साथीदार संकेत भेंडे याने या प्रकरणात प्रवीण आणि सौरभकडूनच अमली पदार्थ खरेदी केल्याची माहिती पोलिसांना दिली. मात्र, त्यात प्रवीण आणि सौरभला अटकपूर्व जामीन मिळाला. गंगा व त्याचे साथीदार कारागृहात गेले. पंधरा दिवसांपूर्वी गंगा व त्याचे साथीदार जामिनावर बाहेर आले आहेत.आरोपींचा मित्र ताब्यातगंगा आणि रवी यांनी गोळीबार केल्याचे सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये आढळून आल्यानंतर पोलिसांची तपास यंत्रणेला कामी लागली. गंगाचा मित्र प्रतीक कदम याला चौकशीसाठी ताब्यात घेण्यात आले. त्याने घटनेच्या एक-दोन दिवसांपूर्वी गंगा आणि रवी यांच्याशी मोबाइलवरून संपर्क केल्याची माहिती समोर आली आहे..भांडणातून झाली गंगाची गॅंगसौरभचा मोठा भाऊ प्रवीण घाटे याच्यावर एनडीपीएस आणि इतर गुन्हे दाखल आहेत. त्याच्या गॅँगमध्ये दीड वर्षांपूर्वी रवी मोहतो आणि गंगा प्रज्वल काकडे हे काम करायचे. दोघांवरही गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. मात्र, पैशाच्या वादातून त्यांचे भांडण झाले आणि दोघांनीही प्रवीणची गॅंग सोडून स्वतःची गॅंग तयार केली. तेही ड्रग्ज तस्करी करायचे.सौरभच्या मित्रावरही झाला होता हल्लाप्रवीण हा गंगाच्या व्यवसायात अडचणी निर्माण करीत होता. त्यातूनच सौरभचा मित्र असलेला कुख्यात आरोपी रोहन मस्कर याच्यावर शनिवारी(ता. १६) हल्ला झाला होता. त्यानंतर आता सौरभवर गोळीबार झाल्याने वर्चस्वाच्या लढाईतून हा हल्ला झाल्याचे दिसून येते.