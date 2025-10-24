KBC: गिट्टीखदानच्या मुलीने केबीसीत जिंकले २५ लाख रुपये १२ वर्षीय स्पृहा शिनखेडेच्या अद्भुत सामान्य ज्ञानाने ‘बिग बी’ ही प्रभावित

नागपूर : गिट्टीखदान परिसरात राहणाऱ्या १२ वर्षीय स्पृहा तुषार शिनखेडे हिने तल्लख बुद्धी व अद्भुत सामान्य ज्ञानाचा परिचय देत केबीसी ज्युनिअरमध्ये तब्बल २५ लाख रुपयांची धनराशी जिंकली आहे..या शोदरम्यान चिमुकल्या स्पृहाने दिलेल्या अचूक उत्तरांनी स्वतः ‘बिग बी’ अमिताभ बच्चनसुद्धा चांगलेच प्रभावित झाले. सोमलवार रामदासपेठ शाळेत सातव्या इयत्तेत शिकणाऱ्या स्पृहाने १५ व १६ ऑक्टोबर रोजी प्रसारित लहान मुलांच्या ‘कौन बनेगा करोडपती’मध्ये २५ लाख रुपये जिंकले. स्पृहाने केबीसी ज्युनिअर व महानायक अमिताभ बच्चनसोबतचे अनुभव ''सकाळ''सोबत शेअर.‘बिग बी’नी केले मनापासून कौतुक ‘बिग बी’बद्दल बोलताना स्पृहा म्हणाली, बच्चन सर महान कलावंत आहेच, माणूस म्हणूनही खूप चांगले आहेत. या शोमध्ये सर्व लहान मुले असूनही कधीच त्यांच्यासमोर ‘अनकम्फर्टेबल’ वाटले नाही. सहभागी स्पर्धकांसोबतच ते प्रेक्षकांशीही प्रेम व आत्मीयतेने वागतात. ‘मोटिव्हेट’ करतात. त्यामुळे स्टुडिओमधील माहोलही चांगला राहण्यास मदत होते. ऑफस्क्रीनही त्यांनी बराच वेळ संवाद साधून, माझ्या कलागुणांचे मनापासून कौतुक केल्याचे ती म्हणाली..स्पृहा म्हणाली, हॉट सीटवर बसून २५ लाख जिंकणे आणि एका महान कलाकारांसोबत दोन दिवस घालविणे, सर्वात आनंदाचा व अविस्मरणीय क्षण आहे. खरं तर मी ५० लाखांपर्यंत गेली होती. मात्र, उत्तराबद्दल खात्री नसल्याने मी पुढे खेळणे सोडून दिले. जिंकलेल्या संपूर्ण राशीची बँकेत ‘एफडी’ करणार असून, अठरा वर्षांची झाल्यानंतर मला व्याजासह रक्कम मिळणार आहे. ही रक्कम आईवडिलांना देणार आहे. ते माझ्या उच्च शिक्षणावर हे पैसे खर्च करणार आहेत. त्यामुळे आता त्यांचीही चिंता दूर झाली आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, एका खासगी कंपनीत नोकरी करणारे तुषार यांची सात महिन्यांपूर्वीच नोकरी गेली होती. तर आई सपना ही गृहिणी आहे. केबीसीसाठी केलेल्या तयारीबद्दल स्पृहा म्हणाली, गेल्या दोन वर्षांपासून नियमितपणे टीव्हीवर हा शो पाहाते. बऱ्याचवेळा मोबाइलवर ‘प्ले अलाँग’.सरकारी अधिकारी बनण्याचे स्वप्न बुद्धिबळ, कथ्थक नृत्य, गीता पठण व अमरचित्र कथा वाचनाची आवड असलेल्या स्पृहाने भविष्याबद्दल अद्याप काहीही ठरविले नाही. कॉलेजमध्ये गेल्यावरच विशिष्ट विषयांमधील रुची बघून व आईवडिलांशी चर्चा करून यासंदर्भात अंतिम निर्णय घेणार असल्याचे तिने सांगितले. एमपीएससी किंवा यूपीएससीची परीक्षा देऊन सरकारी अधिकारी बनण्याचे स्वप्न तिने यावेळी बोलून दाखविले..Latest Marathi News Live Update: देश-विदेशासह राज्यात दिवसभरात काय घडलं? वाचा एका क्लिकवर.खेळत असते. त्यामुळे थोडीफार प्रॅक्टिस झाली होती. याशिवाय सामान्य ज्ञानासाठी दररोज टीव्ही पाहते, आवर्जून वर्तमानपत्र वाचते. तसेच स्पोर्ट्स, चित्रपट, पुराण, भूगोल व अन्य विषयांचेही सतत नॉलेज मिळवीत असते. आईवडिलांसोबत मुंबईवारी करणाऱ्या स्पृहाला २५ लाखांच्या रोख पुरस्काराशिवाय, सोन्याचे नाणे व भेटवस्तूदेखील मिळाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.