Nagpur News: नागपूर-गोंदिया-वाशीम जिल्ह्यात दोन दुर्दैवी अपघातांमध्ये पाच जणांचा मृत्यू

नागपूर: वाशीम व गोंदिया जिल्ह्यात गुरुवारी (ता. २३) सायंकाळी झालेल्या दोन वेगवेगळ्या अपघातात पाच जणांचा मृत्यू झाला. सुकळी नाका (जि. गोंदिया) येथे झालेल्या अपघातात मायलेकाचा मृत्यू झाला, तर दुचाकीचालक पती जखमी झाला. पार्डी टकमोर फाट्यावर (जि. वाशीम) येथे झालेल्या अपघातात मोटारसायकलवरील पतिपत्नी व मुलगा या तिघांचाही मृत्यू झाला..तिरोडाच्या सुकळी नाका परिसरात झालेल्या अपघातातील मृत्यांची नावे हेमलता चौधरी (वय ३५) व तन्मय चौधरी (वय ९, दोघेही रा. काटी, बिरसोला) अशी आहेत. अपघातानंतर संबंधित टिप्पर चालक घटनास्थळावरून पसार झाला असून पोलिस त्याचा शोध घेत आहे..प्राप्त माहितीनुसार धर्मदास चौधरी हे पत्नी हेमलता व मुलगा तन्मयसह दुचाकीने नागपूरला जाण्यासाठी काटी येथून निघाले होते. तिरोडा येथील सुकळी नाका परिसरात मागून भरधाव वेगाने येणाऱ्या टिप्परने त्यांच्या दुचाकीला जबर धडक दिली. धडक इतकी भीषण होती की, पत्नी हेमलता व मुलगा तन्मय यांचा जागीच मृत्यू झाला. धर्मदास चौधरी हे जखमी झाले. तिरोडा पोलिसांनी पंचनामा करून पुढील कार्यवाही सुरू केली आहे. या अपघातामुळे काही काळ वाहतूक विस्कळीत झाली होती..वाशीम तालुक्यातील वारा जहागीर येथील रहिवासी संतोष लांभाडे वय (४०) हे पत्नी कलावतीबाई लांभाडे (वय ३५) व मुलगा ईश्वर लांभाडे (वय १२) यांच्यासह पार्डी टकमोर येथे नातेवाईकाकडे आले होते. तेथून वारा येथे परत जाताना पार्डी टकमोर फाट्यावर मंगरुळपीरकडून येणाऱ्या चारचाकी वाहनाने त्यांच्या मोटारसायकलला जोरदार धडक दिली. या अपघातात संतोष लांभाडे, पत्नी कलावतीबाई व मुलगा ईश्वर तिघेही जागीच ठार झाले. या अपघातात मोटारसायकलचा जागीच चुराडा झाला..अपघाताच्या आवाजाने पार्डी टकमोर येथील नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेतली. घटनेची माहिती वारा जहागीर येथे होताच गावात एकच शोककळा पसरली आहे. एकाच घरातील तिघांचा मृत्यू झाल्याने सर्वत्र हळहळ व्यक्त होत आहे या घटनेची नोंद ग्रामीण पोलीस ठाण्यात करण्यात आली आहे.