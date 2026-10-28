Nagpur Graduate Constituency Election : पदवीधरांच्या ढिगभर चुका, १५ हजार मतं बाद; मतदान जनजागृतीचा अभाव

नागपूर : पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत सुशिक्षित मतदारांकडूनच मतदानाच्या नियमांकडे दुर्लक्ष झाल्याचे समोर आले आहे. नागपूर विभागातील या निवडणुकीत तब्बल १५ हजार ३२ मते अवैध ठरली. मतपत्रिकेवर पसंतीक्रम नोंदविताना झालेल्या चुका या मतबादाचे प्रमुख कारण ठरल्या. पदवीधर मतदारांकडून इतक्या मोठ्या संख्येने चुका होणे, ही बाब त्यांच्या मतदानविषयक जागरूकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी आहे. त्यामुळे खरंच त्यांनी पदवी घेतली का? असा सवाल उपस्थित होत आहे..या निवडणुकीसाठी एकूण दोन लाख ५५ हजार ६०३ मतदारांची नोंदणी झाली होती. त्यापैकी एक लाख ६५ हजार ६७२ मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला. मात्र, त्यातील १५ हजार ३२ मते अवैध ठरली. म्हणजेच मतदान केलेल्या मतदारांपैकी सुमारे नऊ टक्के मतदारांची मते बाद झाली. मतपत्रिकेवर पसंतीक्रम नोंदविण्याच्या पद्धतीचे पालन न केल्यामुळे अनेक मतदारांना मतदान करूनही त्याचा उपयोग झाला नाही. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनीही पदवीधरांची मते अवैध ठरणे दुर्दैवी असल्याचे यापूर्वी म्हटले होते..Nagpur Graduate Election : 32 हजार 324 मते बाद होणार! दुसऱ्या पसंतीक्रमावर निकालाचे गणित; कोटा पूर्ण करण्यासाठी कोहळेंना 14,514, तर वंजारींना 18,808 मतांची गरज.पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत मतदानासाठी निवडणूक आयोगाने विशिष्ट पद्धत निश्चित केली होती. त्यानुसार मतपत्रिकेवर पसंतीच्या उमेदवारासमोर अंकांमध्ये ‘१’ हा पसंतीक्रम नोंदविणे आवश्यक होते. मत वैध ठरण्यासाठी निर्धारित नियमांनुसार पसंतीक्रम नोंदविणे गरजेचे होते. मात्र, अनेक मतदारांनी या सूचनांचे पालन न केल्याने त्यांची मते अवैध ठरली..काही मतदारांनी मतपत्रिका कोरी सोडली, तर काहींनी पसंतीक्रमाऐवजी ‘राईट’ची खूण केली. काहींनी क्रमांक लिहून त्याभोवती गोल केला, तर काहींनी उमेदवाराच्या छायाचित्राजवळ पसंतीक्रम नोंदविला. काही मतदारांनी थेट उमेदवारासमोर ‘२’ हा क्रमांक लिहिला, तर काहींनी उमेदवाराचा मतपत्रिकेवरील क्रमांकच पसंतीक्रम म्हणून नोंदविला. मतदानाची पद्धत समजून न घेतल्याने किंवा सूचनांकडे दुर्लक्ष केल्याने अशा चुका झाल्या. परिणामी, मोठ्या संख्येने मतदारांनी मतदान करूनही त्यांची मते बाद झाली..मोठ्या संख्येने मते अवैध ठरल्याने मतदारांच्या जागरूकतेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. नगरसेवक सुहास नानवटकर म्हणाले की, निवडणुकीत प्रत्येक मताला महत्त्व असते. त्यामुळे मतदान करणे जितके आवश्यक आहे, तितकेच ते योग्य पद्धतीने करणेही महत्त्वाचे आहे. ही निवडणूक सुशिक्षित मतदारांची समजली जाते. त्यामुळे निवडणूक विभागाने दिलेल्या सूचनांचे पालन करूनच मतदान केले पाहिजे, असे ते म्हणाले..Nagpur News: रब्बीच्या पाणीप्रश्नावरून शेतकरी आक्रमक; गहू पिकासाठी १५ दिवसांची एक पाळी देण्याची मागणी .माजी नगरसेवक प्रवीण भिसीकर म्हणाले की, विधान परिषदेच्या एका जागेसाठी होणारी ही निवडणूक मतपत्रिकेद्वारे घेतली जाते. मत अवैध ठरणार नाही, याची काळजी मतदारांनी स्वतःच घ्यायला हवी. मतदान कसे करावे, याबाबत ऐनवेळी दुसरे कोणी प्रत्येक मतदाराला सांगू शकणार नाही. त्यामुळे मतदानाची जबाबदारी योग्यरीत्या पार पाडणे आवश्यक आहे, असे ते म्हणाले..मानवाधिकार संरक्षण मंचचे आशिष फुलझेले म्हणाले की, राजकीय पक्षांकडून मतदारांची नोंदणी केली जाते. त्यांच्याशी संपर्क साधला जातो, संदेशही पाठविले जातात. मात्र, मतदान नेमके कशा पद्धतीने करायचे, याची माहिती दिली जात नाही. मतदारांना मतदानाच्या योग्य पद्धतीबाबत मार्गदर्शन होणे आवश्यक आहे. पदवीधर मतदारांकडूनही मोठ्या प्रमाणात चुका होऊन मते अवैध ठरणे दुर्दैवी आहे, असे ते म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.