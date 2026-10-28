Nagpur Graduate Election : 32 हजार 324 मते बाद होणार! दुसऱ्या पसंतीक्रमावर निकालाचे गणित; कोटा पूर्ण करण्यासाठी कोहळेंना 14,514, तर वंजारींना 18,808 मतांची गरज

नागपूर : नागपूर पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत मतमोजणीच्या दुसऱ्या पसंतीक्रमाच्या मतांना निर्णायक महत्त्व प्राप्त होणार आहे. निवडणुकीतील कोटा पूर्ण करण्यासाठी सुधाकर कोहळे आणि अभिजित वंजारी यांना अनुक्रमे १४ हजार ५१४ आणि १८ हजार ८०८ मतांची आवश्यकता (Nagpur Graduate Constituency Election) आहे. त्यामुळे बाद होणाऱ्या उमेदवारांच्या मतपत्रिकांवरील दुसऱ्या पसंतीक्रमाची मते कोणाच्या पारड्यात पडतात, यावर निकालाचे गणित अवलंबून असेल..या निवडणुकीत आतापर्यंत १५ हजार ३२ मते अवैध ठरली आहेत. विजयी होण्यासाठी ७५ हजार ४३८ मतांचा कोटा निश्चित करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर उर्वरित मतमोजणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..कराळे मास्तर यांना मिळालेली २४ हजार २४९ मते बाद होणाऱ्या मतांमध्ये समाविष्ट होतील. याशिवाय अन्य ३५ उमेदवारांची ७ हजार ९७५ मते बाद होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे एकूण ३२ हजार ३२४ मतपत्रिकांवरील दुसऱ्या पसंतीक्रमाच्या मतांचे हस्तांतरण होण्याची शक्यता आहे..Amravati MLC Result : 'महायुती'चे किरण सरनाईक 3,650 मतांनी आघाडीवर; अदिती पोहरेंचीही जोरदार मुसंडी, देशपांडेंना पछाडत पोहोचल्या दुसऱ्या क्रमांकावर, काय आहे मतदारसंघाचे चित्र?.या प्रक्रियेत संबंधित मतपत्रिकांवर दुसऱ्या पसंतीक्रमासाठी नोंदविलेली मते नियमानुसार पात्र उमेदवारांच्या खात्यात जमा केली जातील. त्यातून कोटा पूर्ण करणाऱ्या उमेदवाराला विजयाची संधी मिळेल. कोटा पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक मतांची संख्या आणि दुसऱ्या पसंतीक्रमातून मिळणारा पाठिंबा यामुळे निवडणुकीची उत्कंठा वाढली आहे. त्यामुळे मतमोजणीच्या अंतिम टप्प्यात कोण सर्वप्रथम निर्धारित कोटा पूर्ण करतो, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.