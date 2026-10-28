नागपूर

Nagpur Graduate Election : 32 हजार 324 मते बाद होणार! दुसऱ्या पसंतीक्रमावर निकालाचे गणित; कोटा पूर्ण करण्यासाठी कोहळेंना 14,514, तर वंजारींना 18,808 मतांची गरज

Nagpur graduate constituency election counting latest news : नागपूर पदवीधर मतदारसंघाच्या मतमोजणीत सुधाकर कोहळे आणि अभिजित वंजारी यांच्यासाठी दुसऱ्या पसंतीची मते निर्णायक ठरणार आहेत. ७५ हजार ४३८ मतांचा कोटा पूर्ण करण्यासाठी उर्वरित मतमोजणी महत्त्वाची ठरणार आहे.
Nagpur graduate election second preference vote counting

Nagpur graduate election second preference vote counting

esakal

मंगेश गोमासे
Updated on

नागपूर : नागपूर पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत मतमोजणीच्या दुसऱ्या पसंतीक्रमाच्या मतांना निर्णायक महत्त्व प्राप्त होणार आहे. निवडणुकीतील कोटा पूर्ण करण्यासाठी सुधाकर कोहळे आणि अभिजित वंजारी यांना अनुक्रमे १४ हजार ५१४ आणि १८ हजार ८०८ मतांची आवश्यकता (Nagpur Graduate Constituency Election) आहे. त्यामुळे बाद होणाऱ्या उमेदवारांच्या मतपत्रिकांवरील दुसऱ्या पसंतीक्रमाची मते कोणाच्या पारड्यात पडतात, यावर निकालाचे गणित अवलंबून असेल.

Loading content, please wait...
Bjp
Congress
Nagpur
Mahavikas Aghadi
Mahayuti
Marathi News Esakal
www.esakal.com