Nagpur Election: पदवीधर आज निवडणार आपला प्रतिनिधी; आज मतदान; २.५५ लाख ६०३ मतदार, एकूण ४४५ मतदान केंद्र

नागपूर: विधान परिषदेच्या नागपूर विभाग पदवीधर मतदारसंघासाठी शुक्रवारी (ता. २३) मतदान होणार आहे. विभागातील सहा जिल्ह्यांत ४४५ केंद्रांवर २ लाख ५५ हजार ६०३ मतदार असून ३८ उमेदवार या निवडणुकीत उभे आहेत.या निवडणुकीसाठी एकूण ५४ उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले होते. त्यापैकी १६ जणांनी माघार घेतली. ३८ उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. भाजपचे बंडखोर प्रा. अनिल सोले यांनी पाठिंबा जाहीर केल्याने भाजपचे अधिकृत उमेदवार सुधाकर कोहळे यांना .दिलासा मिळाला आहे. परंतु, महाविकास आघाडीचे अधिकृत उमेदवार ॲड. अभिजित वंजारी यांना राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) अपक्ष उमेदवार नीतेश कराळे यांच्या बंडखोरीचा सामना करावा लागत आहे. मतविभाजनाचा फटका कुणाला बसतो ते सोमवारी (ता. २७) मतमोजणीनंतरच स्पष्ट होईल. विशेष म्हणजे, काँग्रेस आणि भाजप या दोन्ही पक्षांतील बड्या नेत्यांनी आपला उमेदवार निवडून यावा, यासाठी पदवीधर मतदारांच्या विविध सभा, बैठका घेत विजयासाठीसाकडे घातले..निवडणूक रिंगणातील उमेदवारॲड. अभिजित वंजारी (काँग्रेस), सुधाकर कोहळे (भाजप), अतुल देशमुख (समाजवादी गणराज्य पार्टी), मंगेश वानखेडे (वंचित बहुजन आघाडी), श्रीधर साळवे (भीम सेना), सिद्धार्थ निकोसे (बळीराजा पार्टी), तर अपक्ष उमेदवारांमध्ये प्रा. अनिल सोले, अरविंद लिल्लोरे, अशोक लांजेवार, आनंद मेश्राम, उत्तमप्रकाश शहारे, सचिन काळबांडे, सुरेंद्रकुमार खोब्रागडे, गजानन लोखंडे, गीता मेहर, राजकुमार गेडाम, दुर्गावती सरियाम, प्रा. देवराम नंदनवार, नरेश पिल्ले, नरेंद्र पाटील, नितीन नागदेवते, नीतेश कराळे, पराग भोंगाडे, प्रशांत पिंपळे, प्रज्ज्वल गावंडे, ॲड. प्रदीप सोमकुवर, बिपीन तुपे, धनंजय बोरकर, शरद भांडारकर, मनोज मेंढे, मंजिल गेडाम, रघुनाथ सोनटक्के, राजेंद्र आत्राम, रोहन साठोणे, विनायक अवचट, सुमेध गडपायले, ॲड. संदीप शेंडे व संजय थुल यांचा समावेश आहे. .जिल्हानिहाय मतदान केंद्र व मतदारजिल्हा\tमतदान केंद्र\tपुरुष मतदार\tमहिला मतदार\tएकूण मतदारनागपूर\t२४६\t ७६,७५४ ६७,६९० १,४४,४६६भंडारा\t३५\t १३,२४७ \t८,१०२\t २१,३४९गोंदिया\t३९\t १३,९६५\t ८,२११\t २२,१७६वर्धा ४१ १३,०९९ ८,६४३ \t २१,७४२चंद्रपूर\t५८\t २०,९०५\t ११,३५७\t ३२,२६२गडचिरोली\t२६\t ९,३१०\t ४,२९८\t १३,६०८.दिव्यांग व ज्येष्ठ नागरिक १४ हजार १९७ दिव्यांग मतदार८५५ मतदार ८० वर्षांवरील विभागीय क्रीडा संकुल, मानकापूर येथे सोमवारी मतमोजणीसकाळ ८ ते दुपारी ४ यावेळेत होणार मतदान.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.