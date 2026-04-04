नागपुरात हनुमान जयंतीच्या मिरवणुकीत १४ वर्षांचा मुलगा बेपत्ता; संतापलेल्या नागरिकांकडून रस्ताजाम, पोलिसांविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

नागपूर : गिट्टी खदान परिसरात गुरुवार हनुमान जयंती च्या मिरवणुकीतून १४ वर्षीय मुलगा मिसिंग झाल्याने नागिरकांनी रोष व्यक्त करीत आज सकाळपासून गिट्टीखदानचा मुख्य रस्ता जॅम केला. यावेळी मुलाचे फलक हातात घेऊन नारेबाजी सुरू केली. यामुळे परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. यावेळी पोलिसांचा मोठा ताफा आणि वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले होते. .मिळालेल्या माहितीनुसार, शुक्रवारी हनुमान जयंती च्या मिरवणुकीतून अथर्व नावाचा चौदा वर्षाचा मुलगा बेपत्ता झाला. यावरून नातेवाईकांनी रोष व्यक्त केला. यामुळे परिवारात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. दरम्यान दुसऱ्या दिवशी परिसरातील व्यापाऱ्यांनी बंद पुकारला. त्यामुळे परिसरातील सर्वच दुकाने बंद होती. यावेळी सकाळपासून नातेवाईकांसह नागरिकांनी रास्ता रोको करून रस्ता अडवून धरला होता..यावेळी नागरिकांकडून पोलिसांविरोधात घोषणाबाजी सुरू करण्यात आली. दरम्यान सहपोलिस आयुक्त नविनचंद्र रेड्डी, पोलिस उपायुक्त राहुल माकणीकर, परिमंडळ दोनचे पोलिस उपायुक्त नित्यानंद झा, सहाय्यक पोलिस आयुक्त अभिजित पाटील यांच्यासह ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक विजय दिघे घटनास्थळी उपस्थित होते. यावेळी पोलिसांनी मनधरणी करण्याचा अधिकार बराच प्रयत्न केला. मात्र, नातेवाईक ऐकून घ्यायला तयार नव्हते. बराच काळ परिसरात तणाव होता..परिसरात एका बाजूचा रस्ता बंद केल्याने एक बाजूने वाहतूक व्यवस्था सुरू होती. परिसरात नागरिकांनी गर्दी करण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे वाहतूक कोंडी झाल्याचे चित्र दिसत होते. दरम्यान, आंदोलन अधिक चिघळत असल्याने काही वेळाने पश्चिम नागपूरचे आमदार विकास ठाकरे यांनी घटनास्थळी भेट दिली. यावेळी त्यांनी नागरिकांना पोलिसांना सहकार्य करण्याचे आवाहन केले. नातेवाईकांशी चर्चा केली. तसेच लवकरात लवकर मुलाचा शोध पोलिसांकडून घेतला जाईल असे सांगितले.