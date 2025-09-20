Court: संशयाच्या आधारावर खटला चालवणे कायद्याचा दुरुपयोग; मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण

नागपूर : केवळ संशयाच्या आधारावर एखादा खटला चालविणे चूक आहे. तसे करणे कायदेशीर प्रक्रियेचा दुरुपयोग केल्यासारखे होईल, असे निरीक्षण महत्त्वपूर्ण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणात नोंदवले. .एका महिला पोलिस कर्मचाऱ्याच्या आत्महत्येशी संबंधित प्रकरणातील आरोपीविरुद्धचा गुन्हा रद्द करण्याचे आदेश देताना न्यायालयाने हे मत नोंदविले आहे. न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फाळके आणि न्यायमूर्ती नंदेश देशपांडे यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. ही घटना २०२१ मध्ये घडली होती. एका महिला पोलिस कर्मचाऱ्याने गळफास घेऊन आत्महत्या केली होती..Nagpur High Court: गुन्हा उशिरा दाखल करणे हा कायद्याचा गैरवापरच; उच्च न्यायालय, अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करणाऱ्यावरील गुन्हा रद्द.मृतक महिलेच्या सासऱ्यांनी पोलिसांत तक्रार दिली होती. त्यानुसार, तिचे सहकारी पोलिस वाहन चालकाशी अनैतिक संबंध होते आणि त्याच कारणाने तिने आत्महत्या केली. या तक्रारीच्या आधारे गोंदिया जिल्ह्यातील सालेकसा पोलिस ठाण्यात बोरकरविरुद्ध भादंवि कलम ३०६ (आत्महत्येस प्रवृत्त करणे), ५०६ व ५०७ अंतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. यानंतर या प्रकरणी आरोपपत्र दाखल करण्यात आले..आरोपीने गुन्हा रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात ॲड. समीर सोनवणे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली होती. मृतक महिला व आरोपी यांच्यात अनैतिक संबंध असल्याचा पुरावा सादर करण्यात पोलिस अपयशी ठरलेत, आसा युक्तिवाद सुनावणीदरम्यान आरोपीच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला. .त्यावर मोबाइलवरील संवाद व परिस्थितीजन्य पुरावे आरोपीविरोधात असल्याची बाब राज्य सरकारतर्फे मांडण्यात आली. मात्र दोन्ही पक्षांची बाजू ऐकल्यावर न्यायालयाने उच्च न्यायालयांच्याच जुन्या निर्णयांचा दाखला देत स्पष्ट केले की, आत्महत्येच्या प्रकरणात दोष सिद्ध करण्यासाठी आरोपीने मृतकाला आत्महत्येसाठी थेट किंवा अप्रत्यक्ष प्रवृत्त केले, यासाठीचे ठोस पुरावे आवश्यक असतात..Pune Crime : युवकांकडून संघटित गुन्हेगारी घडवण्यात बंडू आंदेकरचा हातखंडा.या प्रकरणी तसे दिसून येत नाही. केवळ संशय आणि अफवांच्या आधारावर खटला चालविणे चुकीचे ठरेल. अखेर न्यायालयाने हा गुन्हा रद्द करण्याचे आदेश देत ही याचिका निकाली काढली. याचिकाकर्त्यातर्फे आरोपीतर्फे अॅड. समीर सोनवणे यांनी बाजू मांडली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.