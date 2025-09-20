नागपूर

Court: संशयाच्या आधारावर खटला चालवणे कायद्याचा दुरुपयोग; मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण

Nagpur High Court : नागपूर उच्च न्यायालयाने एका महिला पोलिस कर्मचाऱ्याच्या आत्महत्येशी संबंधित प्रकरणातील आरोपीविरुद्ध केवळ संशयाच्या आधारावर खटला सुरू करणे चुकीचे असल्याचे स्पष्ट केले. न्यायालयाने या गुन्ह्याचे रद्द करण्याचे आदेश दिले.
सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर : केवळ संशयाच्या आधारावर एखादा खटला चालविणे चूक आहे. तसे करणे कायदेशीर प्रक्रियेचा दुरुपयोग केल्यासारखे होईल, असे निरीक्षण महत्त्वपूर्ण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणात नोंदवले.

