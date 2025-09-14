नागपूर

Nagpur High Court: समृद्धीवरील स्वच्छतागृहांमध्ये ना पाणी, ना देखभाल; उच्च न्यायालयात याचिकाकर्त्याने सादर केला अहवाल

Samruddhi Mahamarg highway: समृद्धी महामार्गावरील स्वच्छतागृहांची अवस्था अत्यंत घाणेरडी असून पाणी सुविधा आणि देखभाल अभावी नागरिकांना अडचण होत आहे. न्यायालयाने संबंधित अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले.
Nagpur High Court

Nagpur High Court

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर : समृद्धी महामार्गावरील स्वच्छतागृहांमध्ये पाण्याची सुविधा, स्वच्छतागृहांच्या स्वच्छता आणि देखभालीचा अभाव असल्याची माहिती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला याचिकाकर्त्यातर्फे देण्यात आली.

Loading content, please wait...
Nagpur
high court
Samruddhi Highway incident
Nagpur High Court sanitation issues
Public interest litigation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com