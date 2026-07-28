Video:'जेसीबी'च्या सहाय्याने शाळकरी मुलांना केलं रेस्क्यू; नागपूरमध्ये पावसाचा हाहाःकार, व्हिडीओ व्हायरल

school children rescue viral video: नागपूर आणि परिसरात मंगळवारी मुसळधार पाऊस बरसला. या पावसामुळे अनेक ठिकाणी पूरस्थिती निर्माण झाली असून बचाव मोहीम राबवावी लागली आहे. सध्या एक व्हिडीओ व्हायरल होतोय, त्यात जेसीबी यंत्राच्या सहाय्याने शालेय विद्यार्थ्याने रेस्क्यू केलं जातंय..व्हायरल व्हिडीओ नागपूरमधील असल्याचं सांगितलं जातंय. शहरातल्या नरेंद्र नगर परिसरातील व्हिडीओ असल्याचा दावा केला जात असून विद्यार्थ्यांना जेसीबी बकेटच्या मदतीने एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी हलवलं. संबंधित विद्यार्थी नेमके कोणत्या शाळेचे आहेत, याबाबत अद्याप अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही..प्रशासनाने तातडीने बचावकार्य राबवत सर्वांना सुरक्षितस्थळी हलविले असल्याची माहिती आहे. या घटनेत कोणतीही जीवितहानी किंवा दुखापत झाल्याची माहिती अद्याप समोर आलेली नाही. मात्र अशा पद्धतीने विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी खेळ चालवल्याने संताप व्यक्त होतोय.दुसरीकडे, मुसळधार पावसाचा फटका सोनेगाव पोलीस स्टेशनलाही बसला. सोनेगाव पोलीस स्टेशनमध्ये पावसाचे पाणी शिरले. त्यानंतर ठाण्याचा विद्युत पुरवठाही खंडीत झाला. शेवटी पोलिसांनाच ठाण्यात शिरलेलं पाणी बाहेर काढण्याची कसरत करावी लागली..Pune Illegal Construction: पुणे महापालिकेची बेकायदा बांधकामांवर धडक कारवाई; लोहगाव-खराडीतील २१,४०० चौरस फूट आरसीसी इमारत जमीनदोस्त.सोमलवार निकालस शाळेत शिरले पाणीमुसळधार पावसामुळे पाणी थेट शहरातील सोमलवार निकालस शाळेत शिरले. यामुळे शाळेतील हजारो विद्यार्थ्यांसह शिक्षकांची तारांबळ उडाली. शाळेतील विद्यार्थ्यांना काढण्यासाठी मनपाच्या बचाव पथकाने लहान मुलांना दोरीच्या सहाय्याने पाण्यातून सुरक्षितरित्या बाहेर काढले. सुदैवाने कोणताही अनुचित प्रकार घडला नाही. शाळेसमोर सुरु असलेल्या रस्त्याच्या खोदकामामुळे हा प्रकार घडल्याने शिक्षकांसह पालकांनी संताप व्यक्त केला..Pune Hinjewadi Metro: हिंजवडी–शिवाजीनगर मेट्रो पहिल्या टप्प्यासाठी सज्ज; सीएमआरएस मंजुरीनंतर उद्घाटनाच्या मुहूर्ताकडे पुणेकरांचे लक्ष.दोन ते अडीच तास रेस्क्यू ऑपरेशनपरिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून शाळा प्रशासनाने तत्काळ महापालिकेच्या आपत्कालीन विभागाला सूचना दिली. माहिती मिळताच अग्निशमन दल आणि ‘एनडीआरएफ’च्या जवानांनी घटनास्थळी धाव घेतली. पाण्याने घेरलेल्या चिमुकल्यांना बाहेर काढण्यासाठी जवानांनी तातडीने दोरीचे साहाय्य घेतले. काही जवानांनी लहान मुलांना खांद्यावर अन् पाठीवर घेऊन सुरक्षित स्थळी पोहोचवले. तब्बल दोन ते अडीच तास चाललेल्या या बचाव कार्यानंतर सर्व विद्यार्थ्यांना सुखरूप बाहेर काढण्यात आले. रस्ते आणि ड्रेनेजच्या कामासाठी १५ ते २० फूट खोल खड्डे खोदण्यात आले आहेत. मुसळधार पावसामुळे हे खड्डे पूर्णपणे पाण्याखाली गेले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.