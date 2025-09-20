नागपूर

Panchayat Samiti Election: झिरो आरक्षणाला मिळाली न्यायाची साथ; निवडणुकीसाठी तयारीला गती, नवख्यांसह दिग्गजांना दिलासा

Ziro Reservation: मुंबई उच्च न्यायालयाने नागपूर जिल्हा परिषदेवरील झिरो आरक्षणाविरुद्ध दाखल केलेल्या याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीस मार्ग मोकळा झाला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर : जिल्हा परिषदेसाठी लागू करण्यात आलेल्या झिरो आरक्षणाच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या सर्व याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने फेटाळून लावल्या. त्यामुळे मुदतीत जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

