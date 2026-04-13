मृतदेह ताब्यात घेण्यास नकार हा अवमान नव्हे, उच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय, चौकशीची मागणी करणाऱ्या महिलेवरील गुन्हा रद्द

नागपूर : आईच्या मृत्यूबाबत चौकशी होईपर्यंत मृतदेह ताब्यात घेण्यास नकार देणे हे मृतदेहाचा अवमान ठरत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय देत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महिलेविरोधात दाखल गुन्हा रद्द केला आहे. अमरावतीतील गाडगेनगर पोलिस ठाण्यात दाखल गुन्हा रद्द करावा, या विनंतीसह विजया उकरडा उर्फ उल्हासराव आठोर (आठवले) यांनी फौजदारी अर्ज दाखल केला होता. या प्रकरणी न्यायमूर्ती ऊर्मिला जोशी-फाळके यांनी निर्णय दिला. .अमरावती येथे शांताबाई उकरडा यांच्या निधनानंतर १३ ऑक्टोबर २०२५ रोजी ही घटना घडली. पोलिसांनी त्यांच्या मुलीला मृतदेह ताब्यात घेण्यास सांगितले असता, त्यांनी मृत्यूची चौकशी करण्याची मागणी केली आणि चौकशी पूर्ण होईपर्यंत मृतदेह स्वीकारण्यास नकार दिला. दिलेल्या या नकारामुळे मृतदेहाचा अवमान केल्याचा आरोप करत पोलिसांतर्फे गुन्हा नोंदविण्यात आला. मात्र, या नकारात कोणाच्या भावना दुखावण्याचा, धार्मिक भावना दुखावण्याचा किंवा मृतदेहाचा अवमान करण्याचा कोणताही हेतू असल्याचा उल्लेख गुन्ह्यामध्ये आढळले नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले..वडील समजून दुसऱ्यावरच अंत्यसंस्कार; हत्या करून जाळून फेकलेल्या मृतदेहाचे रहस्य कायम.अर्जदाराने स्मशानभूमीत अनधिकृत प्रवेश केला, अंत्यसंस्कारात अडथळा आणला किंवा मृतदेहाचा अपमान होईल, असे कोणतेही कृत्य केल्याचा आरोपही नाही. त्यामुळे भारतीय न्याय संहितेच्या कलम ३०१ अंतर्गत आवश्यक घटक या प्रकरणात पूर्ण होत नाहीत, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने गुन्हा रद्द केला. विधी सेवा प्राधिकरणाने अर्जदारातर्फे बाजू मांडण्यासाठी ॲड. शिल्पा गिरटकर यांची नियुक्ती केली होती..Jalgaon Crime : चॉपर हल्ल्यातील जखमी तरुणाचा अखेर मृत्यू; 500 रुपये न दिल्याने पोटात केले होते वार, दहा तास मृत्यूशी झुंज अयशस्वी.हवी ५० लाखांची भरपाईआईचा मृतदेह अनावश्यकपणे तब्बल आठ दिवस ताब्यात ठेवून मानसिक छळ केल्याचा आरोप करत विजया आठोर (आठवले) यांनी राज्य शासन व पोलिसांविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून ५० लाख रुपयांच्या भरपाईची मागणी केली आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांच्या मनमानी व बेकायदेशीर कृत्यामुळे मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन झाल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. मृतदेह परत मिळावा यासाठी वारंवार पत्रव्यवहार करूनही अधिकाऱ्यांनी १९ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत कोणतीही दखल घेतली नाही, असा आरोप करण्यात आला आहे. उच्च न्यायालयाने शासनाला नोटीस बजावत यावर उत्तर मागविले आहे.