Nagpur News: ट्रांझिट बेलनंतरही अटकपूर्व जामिनाचा हक्क नाही; उच्च न्यायालय : बहुचर्चित किडनी विक्री प्रकरणात डॉ. सिंगला दणका

नागपूर: एखाद्या आरोपीला अटक झाल्यानंतर ट्रांझिट बेलच्या स्वरूपात अंतरिम दिलासा मिळाला असला तरी अटकपूर्व जामिनाचा अधिकार राहत नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नोंदविले. या निर्णयासह नागभीड (जि. चंद्रपूर) येथील रोशन कुळे यांच्या किडनी विक्री प्रकरणातून उघड झालेल्या आंतरराष्ट्रीय रॅकेटमधील मुख्य संशयित आरोपी डॉ. रवींद्रपाल सिंग यांचा अटकपूर्व जामिनाचा अर्ज फेटाळला..या प्रकरणी न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. चंद्रपूर जिल्ह्यातील ब्रह्मपुरी पोलिस ठाण्यात नोंद असलेल्या गंभीर गुन्ह्याच्या तपासादरम्यान डॉ. रवींद्रपाल सिंग यांचे नाव समोर आले. त्यांच्यावर खंडणी, गुन्हेगारी कट आणि अवैध मानव अवयव प्रत्यारोपणाशी संबंधित आरोप ठेवण्यात आले. 

३० डिसेंबर २०२५ रोजी त्यांना दिल्ली येथे अटक करण्यात आली आणि रोहिणी न्यायालयात हजर केले. तेथून त्यांना ट्रांझिट बेल देण्यात आली आणि २ जानेवारी २०२६ रोजी चंद्रपूर येथील न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश देण्यात आले. निश्चित तारखेला चंद्रपूर न्यायालयात हजर न राहता आरोपीने अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला. सत्र न्यायालयाने हा अर्ज फेटाळल्यानंतर प्रकरण उच्च न्यायालयात आले.

सुनावणीदरम्यान आरोपी पक्षाने अटक ही केवळ कागदी अटक (पेपर अरेस्ट) असल्याचा दावा करत अटकपूर्व जामिनाचा हक्क असल्याचे सांगितले, तर राज्य पक्षाने प्रतिवाद करत अटक प्रक्रिया विधिसम्मत रितीने पूर्ण झाल्याचे स्पष्ट केले. 

सर्व कागदपत्रे व तथ्यांचा विचार केल्यानंतर न्यायालयाने आरोपीची अटक कायदेशीररीत्या झाल्याचे नमूद केले. अटक झाल्यानंतर आरोपीने नियमित जामिनासाठी अर्ज करणे अपेक्षित असून अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज करता येत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. 

ट्रांझिट बेल मिळाली असली तरी अटक झाल्यानंतर अटकपूर्व जामिनाचा अर्ज ग्राह्य धरला जाऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले. याच कारणावरून डॉ. रविंद्रपाल सिंग यांचा अर्ज फेटाळण्यात आला. 

ट्रांझिट बेल म्हणजे काय?

एखाद्या आरोपीला अल्प कालावधीसाठी दिला जाणारा तात्पुरता जामीन म्हणजे ट्रांझिट बेल. यामुळे आरोपी संबंधित न्यायालयात जाऊन नियमित किंवा अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज करू शकतो.