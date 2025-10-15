Nagpur Court: परदेशी नागरिकांसाठी डिटेन्शन कॅम्प नाही; उच्च न्यायालयाचे जनहित याचिका दाखल करण्याचे आदेश

नागपूर : परदेशी नागरिकांसाठी राज्यामध्ये डिटेन्शन कॅम्प नसल्याचा मुद्दा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गांभीर्याने घेतला आहे. एका प्रकरणात नायजेरियन नागरिकाला ‘डिटेन्शन कॅम्प''मध्ये ठेवण्याचे आदेश दिल्यानंतर डिटेन्शन कॅम्प नसल्याचा मुद्दा समोर आला होता. त्यानंतर, याची स्वतः न्यायालयाने दखल घेत यावर जनहित याचिका दाखल करण्याचे आदेश दिले..या प्रकरणावर न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. प्रकरणानुसार, सायबर पोलिसांनी आरोपी इमेका उडेंजे या नायजेरियन नागरिकाला २१ मे २०२३ रोजी दिल्लीतून अटक केली होती. त्याच्यावर फसवणुकीसह माहिती तंत्रज्ञान कायदा, परदेशी कायद्याच्या कलम १४ अंतर्गत गुन्हा दाखल आहे. न्यायालयाने २७ मे २०२३ रोजी त्याला न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्यात आले. नागपूरच्या प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकाऱ्यांनी १९ जून २०२४ रोजी उडेंजेला ५० हजार रुपयांच्या जात मुचलक्यावर सशर्त जामीन मंजूर केला..पासपोर्ट आणि व्हिसा कालबाह्य झाल्याने, खटल्यादरम्यान न्यायालयाने त्याला परदेशी नागरिकांच्या तुरुंगात ठेवण्याचे निर्देश दिले आणि जिल्हाधिकाऱ्यांशी समन्वय साधण्यास सांगितले. जामिनाच्या अटी पूर्ण केल्यानंतर उडेंजे याला २४ सप्टेंबर २०२४ रोजी मध्यवर्ती कारागृहातून सोडण्यात आले. परंतु, त्याला ताबडतोब सायबर पोलिसांनी पुन्हा ताब्यात घेतले. याविरोधातील अर्ज सत्र न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर त्याने उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला..या प्रकरणावर न्यायमूर्ती ऊर्मिला जोशी-फाळके यांच्या एकलपिठा समक्ष सुनावणी झाली होती. सुनावणी दरम्यान, सरकारी वकिलांनी सुरुवातीला अशा परदेशी नागरिकांसाठी तळोजा आणि मुंबईतील भोईवाडा येथे तुरुंग सुविधा असल्याचे सांगितले..त्यानुसार, उच्च न्यायालयाने ७ मे रोजी आरोपीच्या हस्तांतरणाला परवानगी देणारा आदेश दिला. परंतु, दोन महिन्यांनंतरही हस्तांतरण न झाल्याने, उडेंजेनेच्या नव्या अर्जानंतर न्यायालयाने स्पष्टीकरण मागितले. त्यानंतर, सरकारने आपले मत बदलले आणि महाराष्ट्रात कोणतेही परदेशी नागरिक तुरुंग कार्यरत नसल्याचे सांगितले. याची न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फाळके यांच्या न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. यावर जनहित याचिका दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. आज यावर द्विसदस्यीय पीठा समक्ष सुनावणी झाल्यानंतर न्यायालयाने स्वतः यावर जनहित याचिका दाखल करून घेण्याचे आदेश दिले. तसेच, न्यायालयीन मित्र म्हणून ॲड. चैतन्य बर्वे यांची नियुक्ती केली. पुढील सुनावणी २८ नोव्हेंबरला निश्चित करण्यात आली..डिटेन्शन सेंटर म्हणजे काय?डिटेन्शन सेंटरमध्ये एखाद्या गुन्ह्यामध्ये अडकलेली व्यक्ती किंवा बेकायदेशीर स्थलांतरितांना (योग्य कागदपत्रांशिवाय देशात प्रवेश केलेले) त्यांच्या देशात परत पाठवण्यापूर्वी ठराविक कालावधीसाठी ठेवले जाते. हे सेंटर सामान्यतः कारागृहांपेक्षा वेगळे असतात आणि ते विशेषतः परदेशी नागरिकांसाठी वापरले जाते..कांदीवलीतील खजुरिया तलावाचे प्रकरण.मुद्दा न्यायालयाला हाताळण्याची वेळन्या. उर्मिला फाळके-जोशी न्यायालयाने चिंता व्यक्त करत आता परदेशी नागरिकांना कुठे ठेवायचे हा प्रश्न उपस्थित केला होता. आणखी दोन परदेशी नागरिक आहेत आणि तपास यंत्रणेला त्यांच्या निवास आणि तुरुंगवासाचा निर्णय घेता येत नाही. हा मुद्दा न्यायालयाला हाताळावा लागेल, असे त्यावेळी नमूद केले होते. ‘जर त्यांना सोडण्याची परवानगी दिली, तर त्यांची परदेशात पळून जाण्याची भीती आहे. त्यानुसार, भविष्यात प्रकरणामध्ये गरज पडल्यास त्यांची हजेरी लागण्याची शक्यता कठीण होईल. त्यामुळे, या प्रकरणावर जनहित याचिका दाखल करण्याचे आदेश न्या. फाळके-जोशी यांनी दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.