Nagpur: वैद्यकीय पदवी घेणारी पत्नी मानसिक अस्थिर कशी; आयपीएस अधिकाऱ्याची याचिका फेटाळली

नागपूर : विभक्त राहिल्यानंतर पत्नीने वैद्यकीय क्षेत्रातील पदव्युत्तर पदवी पूर्ण केली असताना तिला मानसिकदृष्ट्या अस्थिर कसे म्हणता येईल, असा प्रश्न उपस्थित करीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका भारतीय पोलिस सेवेतील (आयपीएस) अधिकाऱ्याची घटस्फोट याचिका फेटाळली..न्यायमूर्ती मुकुलिका जवळकर आणि न्यायमूर्ती नंदेश देशपांडे यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. याचिकेनुसार, अमरावतीत वैद्यकीय शिक्षिका म्हणून कार्यरत असलेल्या.पत्नीविरोधात पतीने मानसिक क्रूरता व मानसिक अस्थिरतेचे आरोप करीत घटस्फोट मागितला होता. पत्नी आत्महत्येचा प्रयत्न करत होती, घरातील वस्तूंची तोडफोड करत होती, तसेच तिच्यावर मानसिक उपचार सुरू असल्याचा दावा पतीने केला होता. मात्र, पत्नीने सर्व आरोप फेटाळून लावत हुंड्यासाठी छळ, मारहाण आणि मानसिक अत्याचार होत असल्याचा प्रत्यारोप केला..मिझोराममध्ये स्वतःला मानसिक रुग्ण ठरवण्यासाठी जाणूनबुजून मनोरुग्ण विभागात दाखल केल्याचाही आरोप तिने केला. सुनावणीदरम्यान पती पत्नीच्या मानसिक उपचारांबाबत.कोणतेही वैद्यकीय कागदपत्र किंवा मनोरुग्ण तज्ज्ञांचा पुरावा सादर करू शकला नाही. उलट, विभक्त राहिल्यानंतर पत्नीने वैद्यकीय पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केल्याची बाब न्यायालयाने महत्त्वाची मानली. ही बाब मानसिक अस्थिरतेच्या दाव्याला छेद देणारी असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. कुटुंब न्यायालयाचा निर्णय योग्य असल्याचे सांगत उच्च न्यायालयाने आयपीएस अधिकाऱ्याचे अपील फेटाळून लावले.