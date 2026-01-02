नागपूर

Nagpur Munciple Election 2025 : नागपूरमध्ये हायव्होलटेज ड्रामा! अर्ज मागे घेऊ नये म्हणून भाजप उमेदवाराला घरातच कोंडलं, आमदार परिणय फुके दाखल

Nagpur High Voltage Political Drama : भाजपने त्यांना एबी फॉर्म दिला होता मात्र, त्यांचा फॉर्म रद्द झाला होता. त्यानंतर किसन गावंडे यांनी अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. मात्र, आता तो अर्ज मागे घेऊन नये म्हणून नागरिकांनी उमेदवाराला घरातच बंद केलं आहे.
Shubham Banubakode
BJP Candidate Locked at Home : मनपा निवडणुकीसाठी आज उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याचा शेवटचा दिवस आहे. मात्र, त्यापूर्वी नागपूरमध्ये हायव्होलटेज ड्रामा बघायला मिळतो आहे. भाजप उमेदवाराला नागरिकांची घरात कोंडून ठेवलं आहे. त्यांनी अर्ज माघारी घेऊ नये म्हणून त्यांना घरात कोंडून ठेवल्याची माहिती आहे. किसन गावंडे असं या उमेदवारांचं नाव आहे. लोकांनी त्यांना घरात बंद केलं आहे. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आलं आहे. महत्त्वाचे म्हणजे आमदार परिणय फुकेदेखील या ठिकाणी दाखल झाले आहेत.

