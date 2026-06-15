नागपूर

Nagpur: भिंत कोसळून चिमुकल्याचा मृत्यू; हिंगणा परिसराला वादळी पावसाचा तडाखा

Construction Slab Collapses During Heavy Rain: नागपूरच्या हिंगणा मार्गावरील भागीरथा पार्क परिसरात वादळी पावसादरम्यान निर्माणाधीन सज्ज्याचा स्लॅब आणि भिंत कोसळून चार वर्षीय दैविक चन्ने याचा दुर्दैवी मृत्यू झाला.
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esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर: शहर आणि परिसरात शुक्रवारी दुपारी झालेल्या वादळी पावसादरम्यान निर्माणाधीन सज्ज्याचा स्लॅब अंगावर पडल्याने चार वर्षीय चिमुकल्याचा मृत्यू झाला. ही घटना एमआयडीसी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील हिंगणा मार्गावरील भागीरथा पार्क येथे घडली.

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