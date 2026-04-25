Nagpur Accident : नागपूरमध्ये ‘हिट ॲण्ड रन’, ७२ वर्षीय योग शिक्षिकेला कारने चिरडले

नागपूर : सीताबर्डी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील चिल्ड्रन ट्रॅफिक पार्कजवळील बारलिंगे चौकात कारने ७२ वर्षीय योग शिक्षिकेला धडक दिल्याने त्यांच्या मृत्यू झाला. ही घटना सकाळी साडेसहा वाजताच्या सुमारास घडली. घटनेनंतर कारचालक पसार झाला. मंगला रामदासपंत केवटे (रा. हंसध्वनी अपार्टमेंट, धरमपेठ) असे मृत महिलेचे नाव आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, त्या योग शिक्षिका असल्याने दररोज सकाळी नजीकच्या परिसरात योग शिकविण्यासाठी जातात. आज सकाळी त्या घरून निघून रस्त्याने पायी जात असताना अजित बेकरीकडून येणाऱ्या सीजी ०७ डीसी ८६१६ क्रमांकाच्या कारने भरधाव वेगाने येऊन त्यांना मागून धडक दिली. यामध्ये जखमी झाल्याने त्यांचा मृत्यू झाला..दरम्यान कारचालक तेथून वाहनासह फरार झाला. घटना घडताच, नागरिकांनी गर्दी केली. पोलिसांना घटनेची माहिती मिळताच, त्यांनी ताफ्यासह घटनास्थळी दाखल होऊन मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी मेयो रुग्णालयात पाठविण्यात आला. याप्रकरणी मुलगा लोचन रामदासपंत केवटे (वय ४७) यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून कारचालकाविरोधात गुन्हा दाखल करीत, वाहनचालकाचा शोध सुरू केला आहे..बोले पेट्रोलपंपाजवळही दोघांना धडकभरधाव कारने योग शिक्षिकेला धडक देऊन पळून जात असताना, बोले पेट्रोलपंपाजवळ कारने एका दुचाकीस्वाराला धडक दिल्याची माहिती समोर आली आहे. या धडकेत, दुचाकीवरून जाणाऱ्या दोघांना दुखापत झाली. त्यांच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत..अपघातानंतर मुलाने पटविली आईची ओळखचिल्ड्रन ट्रॅफिक पार्कजवळील बारलिंगे चौकात कारने धडक दिल्याने महिलेचा मृत्यू झाल्यावर परिसरातील नागरिकांची गर्दी जमली. काही वेळात मुलगा लोचन तेथून जात असताना, त्याला गर्दी दिसून आली. त्याने काय झाले? हे बघण्यासाठी गेला असता, त्याचीच आई रक्ताच्या थारोळ्यात रस्त्यावर पडलेली आढळून आली. त्यानंतर पोलिसांना माहिती देण्यात आली.