Nagpur Video Viral : संतापजनक! होळी खेळताना अंगावर रंग उडवला म्हणून संतापलेल्या आजीने चार वर्षांच्या नातवावर ओतलं उकळतं पाणी, कमरेखालचा भाग गंभीररित्या भाजला

नागपूर : शहरातील कोराडी परिसरात अत्यंत संतापजनक आणि अमानुष प्रकार समोर आला आहे. होळी खेळताना अंगावर रंग उडवला (Nagpur Holi Incident) म्हणून संतापलेल्या एका आजीने स्वतःच्याच चार वर्षांच्या नातवावर उकळते पाणी ओतल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. या घटनेचा सीसीटीव्ही व्हिडिओ समोर आला असून तो सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. या प्रकारामुळे परिसरात तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, ओम हरीश वांगे (वय ४) असे जखमी झालेल्या मुलाचे नाव असून सिंधू ठाकरे असे संबंधित आजीचे नाव आहे. ओम हा घराबाहेर पिचकारीने होळीचा रंग खेळत होता. त्यावेळी आजी सिंधू ठाकरे या होळीच्या लाकडावर तापवलेले पाणी बादलीत भरून नेत होत्या..दरम्यान, खेळकरपणे ओमने पिचकारीतील रंग आजीच्या अंगावर उडवला. यामुळे संतापलेल्या आजीने होळीवर तापवलेले उकळते पाणी असलेली बादली थेट ओमच्या अंगावर ओतल्याचे समोर आले आहे..उकळते पाणी अंगावर पडताच ओम वेदनेने आरडाओरडा करू लागला. या घटनेत त्याच्या कमरेखालचा भाग गंभीररीत्या भाजला. मुलाच्या आरडाओरड्यानंतर कुटुंबीयांनी तातडीने त्याच्यावर थंड पाणी टाकले. मात्र, तो गंभीर भाजल्याने त्याला तात्काळ खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत..ओमचे वडील वेकोलीमध्ये कार्यरत असल्याची माहिती मिळाली आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, या घटनेत ओम सुमारे ४५ टक्के भाजल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, या घटनेचा सीसीटीव्ही व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर पोलिसांनी त्याची दखल घेत तपास सुरू केला आहे. या प्रकरणी पुढील चौकशी सुरू असून दोषींवर कारवाई होण्याची शक्यता आहे..