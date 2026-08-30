Nagpur Hospital Fire Safety: उपचारांचा बाजार, रुग्ण धोक्यात; ३२७ रुग्णालये अग्निसुरक्षेत अपयशी; तीन हॉस्पिटल सील

नागपूर: अग्निशमन दलाने रुग्णालये आणि वैद्यकीय केंद्रांची विशेष फायर सेफ्टी ऑडिट मोहीम राबविली. त्यात शहरातील रुग्णालयांच्या सुरक्षा व्यवस्थेचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. ३२७ रुग्णालये अग्निसुरक्षेत अपयशी ठरली. ९४ खासगी रुग्णालये वैद्यकीय वापरासाठी मान्यता नसलेल्या अथवा अनधिकृत इमारतींमधून सुरू असल्याचे आढळून आले आहे, तर तीन अतिधोकादायक रुग्णालये सील करण्यात आली. या कारवाईमुळे वैद्यकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे..२६५ रुग्णालयांविरोधात कायदेशीर प्रक्रियातपासणीदरम्यान ९४ रुग्णालयांकडे भोगवटा प्रमाणपत्र आणि नगररचना विभागाची आवश्यक परवानगी नसल्याचे स्पष्ट झाले. वैद्यकीय सेवा सुरू करण्यासाठी इमारतीचा अधिकृत वापर आणि आवश्यक परवानग्या गरजेच्या असताना त्याकडे दुर्लक्ष झाल्याचे या कारवाईतून समोर आले. याशिवाय १२१ रुग्णालयांकडे आवश्यक तात्पुरते किंवा अंतिम अग्निसुरक्षा प्रमाणपत्र उपलब्ध नसल्याचे आढळले आहे. अग्निसुरक्षा नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या तब्बल २६५ रुग्णालयांविरोधात अग्निसुरक्षा कायद्यानुसार कायदेशीर कारवाई सुरू करण्यात आली आहे..सात आठवड्यांची गर्भवती, आई होणार होती, पण नराधमांनी झाडाला बांधून जिवंत जाळलं; 54 दिवसांनी मनजीतचा मृत्यू .वैध एनओसी असूनही त्रुटीप्रशासनाच्या तपासणीत ३६६ वैद्यकीय केंद्रांकडे वैध अग्निसुरक्षा एनओसी असल्याचे आढळले. मात्र, केवळ एनओसी असणे पुरेसे नसून प्रत्यक्षात अग्निसुरक्षा उपाययोजनांची अंमलबजावणी झाली आहे का, याचीही तपासणी करण्यात आली. काही केंद्रांच्या कागदपत्रांमध्ये तसेच प्रत्यक्ष सुरक्षाव्यवस्थेत त्रुटी आढळून आल्या आहेत..World Cup 2027: वर्ल्ड कप २०२७साठी टीम इंडियाचा खास प्लॅन! स्टार खेळाडूंच्या जागेसाठी ‘या’ युवा फलंदाजावर निवडकर्त्यांचा विश्वास."रुग्णालयांमध्ये अग्निसुरक्षेच्या उपाययोजना कार्यक्षम असणे गरजेचे आहे. तपासणीत त्रुटी आढळलेल्या रुग्णालयांना दुरुस्तीच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. नियमांचे पालन न करणाऱ्या रुग्णालयांवर कारवाई केली जात आहे."-राजेंद्र उचके,मुख्य अग्निशमन अधिकारी, मनपा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.